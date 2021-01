Guía para no perderte tras el asalto al Capitolio de EEUU

Cuatro personas fallecían y 14 policías han resultado heridos durante el asalto que se produjo ayer al Capitolio de EEUU. El presidente saliente Donald Trump había instado a sus aliados a interferir en ese proceso y a su vicepresidente, Mike Pence, a arrogarse un poder que no le otorga la Constitución, y arengó a sus simpatizantes a que siguieran luchando durante un mitin por la mañana en Washington. Unas circunstancias que mantuvieron en vilo a todo el mundo, por la gravedad de la situación.

Además, otras tres personas, que no identificaron, fallecieron como consecuencia de "urgencias médicas" que sufrieron en las instalaciones del Capitolio, dijo el jefe de la Policía Metropolitana de Washington, Robert Contee. No obstante, no dio más detalles sobre esos fallecimientos.

Sobre esta cuestión, hay determinados puntos claves que no se pueden obviar para comprender mejor lo que se vivió en uno de los países más influyentes en el mundo.

En el Capitolio se decidía la certificación de los votos electorales que daban la victoria a Biden. Finalmente, el Congreso de Estados Unidos ha ratificado este jueves la elección del demócrata Joe Biden como presidente en los comicios celebrados en noviembre.

Biden y su compañera de fórmula, Kamala Harris, lograron 306 votos en el colegio electoral, 36 más de los necesarios para obtener la victoria.

El próximo 20 de enero, como es habitual. El expresidente estadounidense George W. Bush es el único expresidente republicano que sigue con vida y ha protagonizado varios desencuentros con el actual mandatario, Donald Trump, durante los últimos años.

President and Mrs. Bush look forward to returning to the Capitol for the swearing in of President Biden and Vice President Harris.