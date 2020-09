Garamendi, en COPE: "Sorprende que el Gobierno se deje en el tintero a la parte más débil de la sociedad"

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha sido entrevistado este martes en 'Herrera en COPE' horas antes de que el Consejo de Ministros apruebe la prórroga de los ERTE hasta el 31 de enero de 2021 tras el preacuerdo alcanzado con CCOO y UGT. La CEOE, por su parte, decidirá si se suma al acuerdo a lo largo de esta mañana, pues “a esta hora seguimos negociando. El Gobierno hasta hace muy pocas horas nos había hecho una propuesta y se había olvidado de la hostelería, 320 mil establecimientos en España con más de un millón y medio de personas; se habían olvidado del comercio o no había tenido en cuenta que, aparte del turismo", hay otros empresarios en situación delicada, ha explicado.

Garamendi ha dicho que hasta hace 14 días no tenían ningún dato sobre la prórroga de los ERTE. “Nosotros pedimos el coste de los ERTE y el ministro de Seguridad Social a mí no me ha dado las cuentas”, ha denunciado Garamendi, que ha insistido en que no solo representa a las grandes empresas, sino también a los pequeños empresarios. “Por eso, hemos estado apretando”, ha justificado.

Garamendi ha calificado de “sorprendente” que el Gobierno haya “dejado en el tintero a la parte más débil de lo sociedad, que son millones de personas”. Como ejemplo, ha puesto al ocio nocturno, que son 19 mil locales con 90 mil personas en España. “Mucha gente ha pedido los ICO para pagar la Seguridad Social”, ha dicho.

El presidente de la CEOE ha expresado que también han defendido “al turismo al 100%, pero esta parte dependía de una fórmula más complicada. Me hubiera gustado sentirme más apoyado por los sindicatos. Ellos han defendido su parte y a mí me ha tocado defender esta. Hemos estado un poco solos”, ha expresado.

Por último, el representante de los empresarios ha criticado el ataque de algunos ministros del Gobierno al Rey Felipe VI. Ha dicho que “lo que hemos vivido con la figura del Rey no tiene pase. Si no somos capaces de respetar las instituciones, por muchos ERTE que haya, esto no tendrá arreglo" porque "lo que hacemos es romper la confianza en el país. Es grave, es lo que me preocupa", ha finalizado el representante de los empresarios ante las preguntas de Carlos Herrera.