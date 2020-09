Herrera: "Creíamos que el Gobierno iba a tensar las cuerdas, pero está forzando los límites del Estado"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Celebro saludarles. Es viernes y es un viernes, que si los viernes son malajes de por sí, este en particular tiene algunos puntos de fricción que nos brinda la actualidad que, desde luego lo hacen, desde el punto de vista informativo, entretenido. Desde el punto de vista de la consistencia como país, como sociedad, como Gobierno, como cosas bien hechas, lamentable. Supongo que no se le escapa, pero de esto le hablo en un momento.

Este viernes tiene el epicentro de las noticias dos localizaciones: Madrid y Barcelona. Lo de Madrid tiene que ver con la pandemia y lo de Barcelona tiene que ver con las costuras del Estado de Derecho que este Gobierno está forzando hasta límites inopinados. Dábamos por hecho, cuando se constituyó este Gobierno de lamentables, que iba a tensar las cuerdas, iba a tensar la ropa, iba a hacer saltar costuras... Bueno, pero no tanto. No tenemos imaginación suficiente para prevér cosas que, efectivamente, se están dando y que nosotros creíamos que eran escenarios que no iban a llegar por muy lamentables que fueran y por muy lamentable que fuera la proclama de iniciación de este Gobierno.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

Pero, por empezar por la pandemia, hoy la Comunidad de Madrid anuncia nuevas restricciones. ¿Las sabemos? No. El problema es que todavía no lo sepan ellos. Pero bueno, hay nuevas restricciones y conforme pasan las horas, es un clamor, pero, ¿en cuantos lugares, foros, medios se habla de un confinamiento general de la región? Cosa que el Gobierno de momento no contempla porque prefiere agotar las balas de los confinamientos parciales.

¿Qué pasa si Alcorcón o Fuenlabrada o Parla o Leganés o algunos barrios de Madrid quedan confinados? De momento se sabe que las restricciones subirán de 16 zonas a unas 37 más que ya llevan restricciones parciales desde el lunes. Pero esto va despacio y aquí se toman decisiones muy despacio.

Foto de archivo de un grupo de rastreadores militares - FOTO: EFE / Rodrigo Jiménez

LA UE LLAMA A ENDURECER LAS MEDIDAS CONTRA LA COVID

Bruselas nos avisa de nuevo ya desesperado: “Tomen medidas urgentes” y medios como el Financial Times hoy analizan por qué España es el país de nuevo que peor responde en esta pandemia. Oiga, que Nueva York, que es una ciudad que tiene la mitad de habitantes que España, ha conseguido darle un giro al progreso de la pandemia. ¿Somos capaces de hacerlo en España?

También le doy un dato: las UCIs vuelven a estar tan saturadas como al inicio del estado de alarma, pero los fallecidos son menos que el día anterior, que a su vez fueron menos que el día anterior. Ojalá vuelva a ser así. Hoy llega el fin de semana que se ve que no hay dedos para contar o no hay aparatitos o la gente se va de fin de semana. No lo sé, pero el lunes veremos exactamente qué evolución está teniendo todo ello. 84 muertos en España, la mitad en Madrid, son muchos muertos en estos momentos de la pandemia, pero son menos muertos que los de la curva de descenso que iba tomando al principio de esta misma semana.

Son semanas duras, siguen algunos manifestándose, ahora delante de la Asamblea de Madrid. Ayer unos cuantos radicales de extrema izquierda, demagogos, muy de la pancarta del Che Guevara que no tienen ni puta idea de quién fue el Che Guevara ni lo que hizo ni... Estos... Seguramente Pablo Iglesias se solidarizará con ellos porque la Policía cargó contra estos individuos que estaban agrediendo a los antidisturbios. Y estos son los mismos que cuando el Gobierno del PSOE y Podemos confinó a la ciudadanía entera, estos callados como putas. No dijeron ni palabra. Ahora sí, se medio confina algún barrio o se tiene controlado algún barrio y salen a protestar. Bueno, como las muñecas de Famosa, todos a la vez.

LOS JUECES ESTALLAN CONTRA EL GOBIERNO

Y el otro punto de atención estará en Barcelona que, por cierto, tanto se empeñan en emponzoñar hasta límites intolerables como el payaso este que hizo el pregón de la Mercè, insultando a los castellano hablantes. Inadaptados, sois unos inadaptados que... Oiga, yo hablo lo que me da la gana, hablo el idioma que me gusta, y si el que me gusta es el catalán, hablo el catalán, y si yo prefiero hablar en castellano por la razón que sea, lo hablo porque también estoy en mi país y es un idioma oficial. Estas cosas que hay que explicarlas una y otra vez. Pero no hay que dejar de hacerlo porque si no,oiga, es que nos encontramos una vez más ante la pelea contra lo obvio, que es lo peor que puede encontrarse.

Bueno, el Gobierno ayer intentó aclarar por qué el Rey no estará hoy en Barcelona. ¿Y por qué tendría que estar? Porque el Rey siempre está para entregar los despachos a los nuevos jueces que salen con la toga ya a impartir justicia por el mundo. El Gobierno le dijo al Rey que no fuera. Para justificarse Juan Carlos Campo, el de Justicia, han prohibido la presencia en el acto de Felipe VI para proteger a las instituciones, que esto es no me gusta que a los toros te pongas la minifalda que vas provocando, o sea, que para que un ladrón no tire al suelo a una señora para robarle el bolso, se lo das directamente o confinas a la señora en casa o solo la dejas salir sin bolso. Así estamos. Cada concesión no es un tranquilizante para que se sientan cómodos, acepten las reglas del juego y todas esas cosas. Al contrario, es un envalentonamiento. Es que, oiga, el listado de concesiones es espeluznante. Le han dado la bilateralidad a los independentistas, el indulto, la Abogacía del Estado, la modificación a la baja del Código Penal, la Fiscalía General del Estado, las llaves de los Presupuestos del Estado y ahora también condicionan la Corona. No tienen vergüenza. Luego veremos cómo están en pie de guerra algunos jueces y algunos fiscales y algún, más que otro bochorno que ha vivido más de un colectivo. Muchos de ellos que están, en fin...

EL CONCEJAL VALENCIANO QUE SIMULÓ HABLAR EN INGLÉS

Le tengo que contar una cosa muy divertida. Esto que viene a cuenta de lo de los españoles con el inglés. Hay mucha gente que dice tener un nivel medio de inglés y luego llega la hora de hablar en público y no tiene nivel medio. Es lo que la ha pasado a un concejal del Ayuntamiento de Valencia, Carlos Galiana, que tuvo que hablar en la designación de la capital europea de la innovación. Bueno, pues como Galiana tiene un inglés rudimentario, daba cosa meterse en el jardín de explicar en directo los detalles de la candidatura de Valencia, ¿qué hizo? Pues como estamos en pandemia, hombre, si yo voy con mascarilla, me pongo delante de la cámara y no se nota si hablo o no, me contrato a un inglés que suelte el discurso desde dentro con acento de Cambridge y yo hago playback. Total, que lo que hizo es eso.

Oiga, es que ni el muñeco de Monchito lo hubiera hecho mejor. Nuestro Carlos Galiana se ponía la mano en el corazón que parecía mismamente que lo estaba haciendo él. ¡Qué arte más grande! A este tío hay que ascenderlo. El tío es un crack. Tuvo una buena idea, lo que pasa que se vio el truco y es una pena. ¡No me digan que el tío no tiene arte, por favor!