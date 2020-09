Una investigadora del CSIC: “La población empezará a ser vacunada en el primer semestre de 2021”

Sonia Zúñiga es miembro del Centro Superior de Investigaciones Científicas y además está integrada en uno de los equipos españoles que están trabajando en la búsqueda de una vacuna efectiva contra el COVID. Esta doctora forma parte del laboratorio del Centro Nacional de Biotecnología, en concreto trabaja en el equipo de Luis Enjuanes e Isabel Solá. Esta vacuna no es la que está en la fase más avanzada. 'La nuestra va ir más lenta, está basada en el propio virus. Vamos bien pero vamos más despacio que otras que son más sencillas.

Estamos en fase preclínica. Ya hemos reconstruido el virus por ingeniería genética en el laboratorio y estamos eliminando todos aquellos elementos que hacen que el virus cause una enfermedad severa y que se disemine. Tenemos varios candidatos a vacuna que estamos evaluando en cultivos celulares para ver que se comportan como esperamos y posteriormente pasaremos a estudios de eficacia en modelos animales'. No han entrado aún esas conocidas como fase 1, 2 y 3. 'Todo lo que es trabajo en laboratorio es anterior a ellas'.

En la que trabaja ella no va a ser, por tanto, la primera en ser suministrada a la población de forma general pero en COPE sí se atreve 'a mojarse' sobre cuando llegarán esas vacunaciones a la población. 'Ahora mismo hay varias en todo el mundo en fase 3 con lo que es muy probable que alguna de ellas que para finales de este año o principios del próximo tenga los resultados de estos experimentos. Con lo que yo creo que es factible pensar que en el primer semestre de 2021 habrá una o varias vacunas que podrán empezar a suministrarse al menos a determinados sectores de la población'.

En este punto le preguntamos por la vacuna china quien este jueves anunciaba que a principios de 2021 se podría vacunar ya a la población de forma masiva. La doctora Zúñiga hace un llamamiento a la prudencia. 'La vacuna china al principio empezó publicando los resultados de los ensayos clínicos de fase 1 pero de momento sabemos poco. Hasta que no tengamos los resultados no sabremos si eso es así o no'. Sobre el hecho de que haya sido probada en el Ejército chino Zúñiga puntualiza que 'una cosa es que sea segura y a la gente que se le haya inoculado no haya tenido efectos secundarios y otra cosa es que esa gente no se haya infectado como un grupo similar al que se le ha dado un placebo'.

Ante las reinfecciones de COVID que estamos viendo, Zúñiga insta a la prudencia y a la observación. 'De momento son pocos casos pero hay que estar muy atentos porque es cuestión de tiempo. Con el tiempo veremos cuanto dura la inmunidad de este virus. Las reinfecciones dan mucha información. Hasta ahora implican no tener después una enfermedad severa'.

DESMIENTE A LA VIRÓLOGA CHINA QUE LA CITÓ

En estos últimos meses se ha debatido mucho sobre el origen de este virus. Hay una viróloga china, Li-Meng Yan que en abril salió de Hong Kong y ahora vive en EEUU que mantiene que el virus no nació en el mercado de Wuham y sí en un laboratorio. Esta viróloga culpa además al régimen chino de ocultar información durante mucho tiempo.

E incluso llegó a nombrar un informe en el que Zúñiga había trabajado. 'Su tesis tenía muchas informaciones que no eran ciertas y que además eran fácilmente comprobables y desmontables científicamente. Citó al laboratorio donde trabajo porque llevamos 35 años trabajando con coronavirus y somos de los poquitos en el mundo que podemos modificar sus genomas. Somos expertos en hacer ingeniería genética. De hecho nuestro laboratorio es el primero del mundo que en el año 2000 consiguió mocificar genéticamente el genoma de un coronavirus. Ella cita estas publicaciones como diciendo que esto se puede hacer. Pero una cosa es que se puede hacer y otra que se haga'.

EL CASO DE ESPAÑA

La investigadora del CSIC piensa que nuestro país 'está yendo por delante en toda Europa en esta segunda oleada pero el resto ya están teniendo un alto número de contagios'. Para ella en España están influyendo muchos factores: la movilidad de la gente, las relaciones sociales... 'Hay que insistir para evitar que esto se descontrole que hay que ser muy cumplidor con las medidas y muy estricto.

Con el fin del confinamiento y la llegada del verano la gente se relajó. De ahí viene luego la dificultad de controlarlo. La mayor parte de la gente no se pone enferma y el virus se sigue distribuyendo. Muchos tenían ganas de ver a la familia y se ha relajado'.

Zúñiga ha valorado también en COPE el hecho de que menos del 1% de los colegios en España se hayan visto obligar o totalmente o parcialmente por el COVID. 'La apertura de los colegios a pesar de las medidas apresuradas se han puesto. Probablemente no todas las que se podían poner pero sí se han hecho'.

¿Cuando será el regreso 'a la vieja normalidad'? 'Va a depender mucho no solo de la vacuna sino también de los tratamientos y medicamentos que haya. Todo ello dará herramientas para combatir al virus. Se puede quedar con nosotros como el virus de la gripe y no llevamos mascarilla aunque sea bueno. Aprenderemos a convivir con él'.