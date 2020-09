AstraZeneca suspende la fase 3 de la vacuna de la que España había comprado tres millones de dosis

El estudio de la vacuna desarrollado por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que se encontraba ya en la fase III de la investigación, ha sido suspendido debido a una sospecha de reacción adversa en un participante en Reino Unido.

Un portavoz de AstraZeneca, líder en la carrera por encontrar una vacuna contra el coronavirus, ha explicado en un comunicado que el "proceso de revisión estándar de la compañía provocó una pausa en la vacunación para permitir la revisión de los datos de seguridad". Estas declaraciones ha sido publicadas por el medio especializado STATNEWS.

El portavoz de la compañía también ha explicado que la pausa se ha producido porque es lo que tiene que suceder siempre que haya una enfermedad o síntoma potencialmente inexplicable en uno de los voluntarios que están participando en la investigación. Sobre esta pausa en la carrera por encontrar la vacuna, la compañía también ha explicado que se está trabajando para realizar esta revisión lo antes posible y así evitar cualquier tipo de problema en el cronograma establecido para esta prueba.

Varios expertos señalan que está situación se da en muchas ocasiones cuando se está realizando la prueba de una vacuna. Pero el progreso de la prueba de la compañía y de todas las vacunas relacionadas con el coronavirus están siendo seguidas muy de cerca por la necesidad global de encontrar una fórmula para detener la pandemia. En la actualidad hay hasta nueve vacunas compitiendo en la carrera, pero la de AstraZeneca es el primer ensayo de vacuna en fase 3 que tiene que ser suspendido.

AstraZeneca comenzó sus ensayos de fase 3 en los Estados Unidos el pasado mes de agosto. El ensayo estadounidense se está llevando a cabo, en la actualidad, en 62 puntos del país, aunque alguno no ha comenzado todavía a inscribir participantes. Los últimos ensayos de la fase 2 se realizaron en países como Brasil, Reino Unido y Sudáfrica.

Un estudio realizado durante la fase 1 y 2 de la vacuna, publicado en julio, informaba de que aproximadamente el 60% de lo 1000 participantes que recibieron la vacuna experimentaron efectos secundarios. Entre ellos fiebre, dolores de cabeza, dolores musculares y reacciones en el lugar de la inyección. En esta fase 3, en Estados Unidos, el objetivo de los investigadores era llegar a inscribir a 30.000 personas en 80 sitios diferentes, según un comunicado de la semana pasada de los Institutos Nacionales de Salud.

En anteriores paralizaciones como esta, las retenciones clínicas en los estudios en curso pueden provocar una pausa también en el reclutamiento de nuevos voluntarios y también disminuir la dosificación en los que ya se encuentran dentro de la investigación, a menos que se considere que no existe ningún peligro para la salud de los participantes seguir con la misma dosificación.

En el comunicado de AstraZeneca, el portavoz de la compañía ha señalado que "en los ensayos grandes, las enfermedades sucederán por casualidad, pero deben revisarse de forma independiente para verificar esto con cuidado". Por último ha señalado que la compañía está "comprometida con la seguridad de todos los participantes y con los más altos estándares de conducta en nuestros ensayos".

