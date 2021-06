García Muñiz, sobre la Ley Trans: "Con 16 años no se puede votar pero sí cambiar de género"

Audio

¿Qué tal están señores?, muy bienvenidos a ‘Herrera en COPE’.

Hoy les tenemos que seguir hablando del carajal que hay montado con el brote registrado en Mallorca.

Para empezar el número de contagiados ha aumentado, ya son casi 1.200 jóvenes los que han dado positivo de once comunidades autónomas.

Pero el lío está ahora mismo en la isla Mallorca. Más allá de que nadie entiende cómo se ha llegado a esto, cómo nadie vigiló que se cumplieran las medidas sanitarias, en la isla hay 270 jóvenes que están confinados , en cuarentena, en un hotel medicalizado. Unos han sido contactos estrechos con los contagiados pero hay otros muchos que llegaron a la isla después de que se produjeran los brotes y no han tenido contacto alguno con los positivos. Y aquí surge la pregunta, ¿se puede obligar a alguien a encerrarse en un hotel? ¿Se puede limitar el derecho de libre circulación, que es un derecho fundamental,s in que esté decretado el estado de alarma o el de excepción? ¿Se puede hacer en caso de motivos sanitarios?

Pues hay expertos que apuntan que no, que lo que se está haciendo podría ser un caso de detención ilegal. En el supuesto de que fuera por motivos sanitarios se necesitaría una orden judicial para obligar a todos estos chavales a que no salieran de las habitaciones de sus hoteles. De momento, varias familias ya han puesto una denuncia por detención ilegal al Gobierno Balear que justifica la cuarentena por razones de salud pública. Pues son 270 jóvenes los que están en esta situación, encerrados a la fuerza en sus hoteles y custodiados por la Policía.

Desde sus terrazas gritan que son negativos y que quieren salir, están cabreados ellos y también sus familias que no entienden esta situación. David es padre de uno de estos chavales que permanece confinado. Denuncia que a su hijo no le dejan salir a pesar de que llegó a Mallorca una semana después del origen del brote y de haber dado negativo en dos PCR. Aquí están pagando justos por pecadores.

Las autoridades locales no vigilaron las fiestas y concentraciones, aquí está el primer fallo. No tenían que haber permitido esas aglomeraciones masivas.

Y una vez que todo se descontroló, el Gobierno balear lógicamente ha tenido que tomar medidas para frenar los positivos. Así que han cortado por lo sano y ha puesto en cuarentena a todos los jóvenes que tuvieron relación directa o indirecta con los focos de contagio.

Pero ¿cómo se ha producido este macrobrote? Para Fernando Simón lo que ha pasado es que se ha juntado la tormenta perfecta. Pues esto que ha pasado en Mallorca puede pasar en cualquier momento ahora en vacaciones, una aglomeración, una fiesta…. Nos quitamos la mascarilla porque estamos al aire libre, no guardamos la distancia de seguridad y ya la tenemos liada. Así que vamos a ver cómo viene el verano.

Pues con todo esto que está pasando, Baleares ha decidido retrasar una semana más la desescalada hasta el 11 de Julio y endurece además los requisitos para los viajes de más de 20 personas, necesitarán una PCR negativa o la pauta completa de vacunación. Es lo mismo que por fin ha decidido exigir el Gobierno a los turistas británicos que lleguen a nuestro país, era algo que no se entendía, de hecho éramos el único país de la UE que dejaba entrar libremente a los británicos mientras se extiende entre ellos la variante delta.

ENCUENTRO SÁNCHEZ -ARAGONÉS

Y hoy en Moncloa se va a producir una de las imágenes del día con la visita de Pere Aragonés a Pedro Sánchez que tras los indultos abre oficialmente una nueva etapa en la negociación de los dos gobiernos. Sánchez quiere retomar la Agenda del Reencuentro que ya le presentó a Torra en 2020, un documento de 44 puntos que parte de las demandas históricas de los presidentes catalanes: infraestructuras, política social, financiación autonómica. Tendrán que poner además fecha a la Mesa de Diálogo que casi con toda probabilidad ya se celebrará después del verano y donde Pedro Sánchez ya ha anunciado que no estará Oriol Junqueras.

El encuentro de hoy llegará, por cierto, después de la vista en el Tribunal de Cuentas que va a determinar la cantidad que tendrán que abonar 40 ex altos cargos de la Generalitat por el desvío de fondos públicos para la internacionalización del procés.

LA POLÉMICA LEY TRANS

Estamos en la semana del Orgullo y coincidiendo con esta fecha hoy llega al Consejo de Ministros la Ley Trans, el gran proyecto de la ministra de Igualdad, Irene Montero. La nueva ley contempla la autodeterminación de sexo. Aquí está uno de los puntos más polémicos, porque la Ley va a convertir el cambio de sexo en un mero trámite administrativo.

Hasta ahora cuando alguien quería cambiar su identidad en el Registro Civil, tenía que presentar un informe médico o psicológico que acreditara "disforia de género" y debía llevar dos años de terapia con hormonas. La nueva ley termina con esto y va a permitir ese cambio de sexo a partir de los 16 años sin necesidad de un informe psicológico o médico y sin tener en cuenta la opinión de los padres. A partir de los 14 sí se necesitará la autorización de los tutores.

Sería tan sencillo como que un chico de 16 o 17 años puede llegar al registro y pedir pasar a ser una chica o viceceversa, solo con su voluntad manifestada, no necesita ningún requisito más ni presentar pruebas ni ir acompañado de testigos. Allí, un funcionario le hará rellenar unos papeles y pasados tres meses, deberá volver al registro para ratificar esa decisión. Ya está. Para evitar el cambio continuo de sexo, es una decisión que solo se podrá "revertir una vez” y a través de un procedimiento judicial.

Pues con esa edad no se puede consumir alcohol, no se puede conducir, no se puede votar pero sí podrá cambiarse de género en el DNI, con esta facilidad que les acabo de contar. Es una ley sin duda controvertida que ha provocado una fuerte división en el Gobierno y ha enfrentado a la ministra de Igualdad con la vicepresidenta, Carmen Calvo. Pero es que Irene Montero también se ha enfrentado a asociaciones feministas que este pasado fin de semana pidieron su dimisión en varias concentraciones por España.

No comparten la ley que propone la ministra y en especial la denominada autodeterminación de género porque aseguran que supone un retroceso en la protección de los derechos de las mujeres y de la infancia. Aseguran que ser mujer no es solo una cuestión de sentimientos, que es un hecho objetivo que no se puede ser mujer con el simple hecho de anunciarlo en un registro. Y ven, además, un peligro que por ejemplo un maltratador o un violador pueda inscribirse como mujer. También se plantean qué va a pasar con el deporte femenino o si serán fiables las estadísticas que se usan para combatir la desigualdad que sufren las mujeres.

En fin, que la polémica está servida. El anteproyecto de ley llega hoy al Consejo de Ministros y hasta su llegada al Congreso, comienza un proceso que durará todavía meses.

ESPAÑA, A CUERTOS DE FINAL EN LA EUROCOPA

Se merecía un gol Morata por todas las críticas que ha recibido en los primeros partidos de la Eurocopa y que tanto le estaban afectando. Hizo un partidazo y metió ese gol, el primero de la prórroga, el segundo fue obra de Oyarzabal. Sufrimos lo nuestro porque con el 3 a 1 pensábamos que lo teníamos todo hecho, pero llegó el empate inexplicable de Croacia.

En la prórroga los de Luis Enrique se supieron reponer, hicieron una enorme esfuerzo, jugaron con ganas, con espíritu ganador, dominando el balón y tuvieron su recompensa.

Al final,5 a 3 para España en un emocionantísimo partidoen el que sufrimos, pero al final ganamos.

España ya está en cuartos de final y le espera ahora la selección de Suiza.