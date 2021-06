DIRECTO | Croacia 0 - 0 España: Gayá y Ferran Torres, novedades ante Croacia

1'. Pedri saca desde el círculo central.

Turno para los himnos. Suena primero el himno español. Se escuchan las notas del himno de Croacia. Modric gana el sorteo. Los dos equipos visten con la equipación suplente. Toda la suerte para España.

Se retiran los dos equipos del terreno de juego. Empiezan a regar el césped del Parken Stadium de Copenhague. Cuenta atrás para que comience la tercera jornada de los octavos de final de la Eurocopa.

Manolo Lama, Helena Condis y Miguel Ángel Díaz ya están preparados en el Parken Stadium de Copenhague para narrar el Croacia - España, en Tiempo de Juego.

Por Croacia la duda en el lateral derecho se resuelve con la presencia de Josip Juranovic; y la ausencia en ataque de Ivan Perisic provoca la entrada de Ante Rebic.

