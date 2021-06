Pedro Sánchez recibe a Pere Aragonès con la amnistía y la autodeterminación en su hoja de ruta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe este martes al jefe del Ejecutivo catalán, Pere Aragonès, en una primera reunión en la Moncloa en la que el dirigente independentista reclamará la "amnistía" de todos los afectados por el "procés", así como el ejercicio del derecho de autodeterminación.



Sánchez, que ha rechazado que Oriol Junqueras esté en la mesa de diálogo porque es entre gobiernos y el líder de ERC aún tiene "años de inhabilitación", afronta la cita con Aragonés bajo la premisa de que ahora lo "útil" ahora eran los indultos a los dirigentes independentistas, si bien para "pasar página" espera que el Govern "no invisibilice" a los catalanes que no son independentistas.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista antes de verse con Aragonès y Felipe VI e la inauguración del Mobile World Congress en Barcelona, solo contempla un "acuerdo pactado". "Si vivimos juntos, tendrá que decidir el conjunto de la ciudadanía sobre qué es lo que queremos que sea España", ha añadido.



Por su parte, Pere Aragonès llega a Moncloa tras el homenaje que tanto el Govern como el Parlament han celebrado hoy a los dirigentes independentistas que estuvieron más de tres años y medio en la cárcel por el referéndum unilateral del 1-O, y en el que se ha dejado claro la apuesta por la independencia.



El presidente de la Generalitat ha dicho que continúan "empeñados" en "hacer posible la independencia de Cataluña" y ha proclamado que perseverarán en defender la amnistía -"los exiliados deben volver sin miedo"- y la autodeterminación, pues la vía democrática "pasa inevitablemente en democracia por un referéndum sobre la independencia". Unas horas antes, el secretario general de JxCat, el recientemente indultado Jordi Sànchez, había pedido a Aragonès que mantenga en la Moncloa su "compromiso" con la amnistía y la autodeterminación como "única vía" para solucionar el conflicto catalán.



Fuentes del Govern han dejado claro que Aragonès escuchará el "camino" que en este sentido proponga Sánchez, en lo que entienden que es una nueva etapa con un nuevo Govern que busca una relación bilateral, y que también escuchará todo aquello que tenga que ver con la gestión. Sobre la mesa de diálogo, las fuentes consultadas esperan que Sánchez ofrezca un plan calendarizado de trabajo que no vaya más allá de septiembre.



Las recepciones institucionales a los dirigentes independentistas se han celebrado después de que el Tribunal Supremo rechazase suspender de forma cautelar los indultos concedidos por el Gobierno a los líderes catalanes en prisión, al no apreciar razones de especial urgencia para tramitar dicha suspensión sin escuchar a la Abogacía del Estado en representación del Ejecutivo.



La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado así la petición de tres dirigentes de Ciudadanos, entre ellos la de su líder, Inés Arrimadas, que solicitaron la suspensión cautelarísima (sin escuchar a la otra parte) y su regreso a las cárceles en tanto el Supremo resuelve sobre el fondo del asunto.



Otro de los temas de fondo en la reunión entre Sánchez y Aragonès será el papel que está ejerciendo el Tribunal de Cuentas, que podría formalizar imputaciones a líderes independentistas por uso inadecuado de fondos públicos en la promoción exterior del "procés". Pedro Sánchez ha apuntado que el Tribunal de Cuentas no es, pese a su denominación, un órgano judicial sino una "instancia administrativa".



Y ha recordado que, por ahora, no ha dictado "resolución firme" y que esta puede ser "recurrida ante los tribunales", al tiempo que ha negado que vaya a dar instrucciones a la Abogacía del Estado. Nunca lo han hecho y él "mucho menos", ha apostillado.