García Muñiz: "Es paradójico que el Rey tenga que firmar los indultos y que esa medida se encomiende al TS"

Audio

Muy buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidos a 'Herrera en COPE'

Pues hoy será el día del que tanto se ha venido hablando en los tiempos: hoy el Gobierno firmará los indultos del 1 de octubre.

El propio Pedro Sánchez va a llevar en mano esa polémica medida de gracia que el Gobierno va a tratar de basar en el concepto de utilidad pública para salir de la crisis territorial catalana. Van a ser 9 decretos individuales y reversibles, que sí mantendrán la inhabilitación para cargo público de los condenados por el tiempo completo de las penas.

Todo eso se va a plasmar en un Real Decreto, que deberá firmar el Rey y que será publicado en el BOE, previsiblemente mañana.

Vídeo

Si paradójico es que el Rey se vea en la tesitura de firmar por ley esos polémicos indultos, no lo es menos que la aplicación de esa medida de gracia se encomiende al Tribunal Supremo, el mismo que condenó a los sediciosos y que se ha mostrado radicalmente en contra de los indultos.

El de ayer en el Liceo fue un acto significativo porque mientras el presidente del Gobierno hablaba sobre el reencuentro, aquellos con los que dice querer reencontrarse le daban plantón, no acudió nadie del gobierno catalán al acto o se manifestaban en la calle.

Centenares de independentistas rechazaban con estos abucheos los indultos a las puertas del Teatro de la Ópera de Barcelona. Pero es que dentro, justo cuando Pedro Sánchez hablaba de llevar los indultos al Consejo de Ministros, un grito de amnistía interrumpió su discurso. Era un miliante de Arran, las juventudes de la CUP que se había colado en el acto y que gritaba "amnistía" e “independencia”.

Vídeo

Pues este es el clima que se encontró ayer Pedro Sánchez, poco diálogo, poca conciliación por parte de los independentistas más radicales a los que solo les vale la amnistía y un referéndum de autodeterminación.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En su discurso, el presidente del Gobierno dijo que era el momento más propicio para dar este paso, para recuperar la convivencia y la normalidad y construir una nueva España. También defendió la legalidad y constitucionalidad de los indultosy se refirió una vez más al diálogo.

Vídeo

Este es uno de los mantras que llevan días repitiendo desde el Gobierno, la idea que sin los indultos es imposible el diálogo cuando les recuerdo que precisamente la Mesa de Diálogo entre el Gobierno central y el Gobierno catalán se formó hace casi ya año y medio, en febrero de 2020.

¿Se acuerdan cuando Sánchez y Torra recorrieron los jardines de Moncloa con tantas cámaras y una señal realizada que parecía aquello la Superbowl? Pues ahí empezó la Mesa de Diálogo.

Y algo que también llamó la atención en las palabras de ayer de Sánchez es que señaló que él no ha cambiado de opinión, que no ha cambiado su discurso, que su apuesta por los indultos no es cosa de ahora. Que no ha cambiado de opinión dice Pedro Sánchez..

Bueno, pues comprobar si esto es así o no, es tan sencillo como echar mano de la hemeroteca. Primero, hay unos cuantos mensajes de Twitter en los que Sánchez se mostraba a favor de suprimir los indultos y criticaba los concedidos por el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero es mucho mejor escuchar sus palabras, esto es lo que dijo en 2014 en ‘Chester’, el programa de Risto Mejide cuando era secretario general del PSOE y líder de la oposición.

Años después, ya sí como presidente del gobierno, octubre de 2019 decía esto nada más conocerse la sentencia del procés. Ya ven que por aquel entonces no había lugar para los indultos. Pocas semanas después en el debate electoral del 5 de noviembre, habló también de traer a Puigdemont de vuelta a España o de recuperar el delito de referéndum ilegal. En fin, que ahí está la hemeroteca para demostrar, que ¡hombre!, cambio de opinión, lo que se dice cambio de opinión….un poquito sí que ha habido presidente. Igual se pensaba que no nos íbamos a dar cuenta.

Audio

PP, VOX y Ciudadanos ya han anunciado que piensan recurrir ante el Tribunal Supremo, mientras preocupan las repercusiones que esto pueda tener en la Unión Europea.

Porque España ha podido mandar el mensaje de que, en realidad, la sentencia fue injusta o desproporcionada o de carácter político, con lo que toda defensa de futuros golpes contra la unidad territorial podría verse seriamente comprometida.

Y en el medio plazo habrá que ver también qué pasa con el fugado Puigdemont. De momento, el Consejo de Europa (que no es la Unión Europea, pero alberga a los países de toda Europa) ha emitido un informe que ha asustado al propio Gobierno de Sánchez. Un informe plagado de lo que el Gobierno español considera errores o afirmaciones incorrectas.

De las pocas verdades que dice ese informe es que el referéndum del 1 de octubre fue ilegal. Porque, a partir de ahí, asegura que las condenas fueron desproporcionadas cuando en realidad se ajustaron al código penal. También solicita el informe que España renuncie a la extradición de Puigdemont.

Los populares y socialistas españoles han votado en contra, pero ¿cómo puede escandalizarse el PSOE de que algunos vayan por ahí tildando de desproporcionada la actuación contra los sediciosos, si él mismo los ha puesto en la calle y quiere rebajar el delito de sedición?

Son esas contradicciones en las que anda sumido el PSOE y sus barones. El valenciano Ximo Puig tiraba de argumentario a favor de los indultos, pero el castellano-manchego García Page, con la mano vendada, decía que hoy la mano será lo que menos le duela...

A todo esto, los beneficiados por los indultos van a recibir esta noticia estando ya en la calle, con motivo con uno de los muchos permisos que han recibido, en este caso, con motivo de la festividad de San Juan. De manera que algunos sólo tendrán que volver a la cárcel para recoger sus cosas. Esa imagen de los presos no arrepentidos y en actitud arrogante saliendo de prisión va a molestar a muchos españoles.

Normal que el gobierno ya haya descartado hacer más actos pedagógicos sobre los indultos, como el de ayer en El Liceo, en otras ciudades españolas.

Europa Press

PREOCUPACIÓN POR EL AUMENTO DE CONTAGIOS EN LOS MÁS JÓVENES

Y en las cosas de la pandemia, los datos del fin de semana nos sitúan en la mejor situación, o la menos mala, desde hace 11 meses. Desde el pasado viernes hemos tenido: 37 fallecidos, 7.209 contagios y una incidencia acumulada de 92 casos por cien mil habitantes.

Una incidencia que está en un nivel razonable, y que podría estar más baja si no fuera porque hay un sector de la población que, ahora mismo, se está contagiando especialmente. Son los más jóvenes que, habitualmente suelen tener más vida social, pero que ahora más, si cabe, han terminado el curso académico, se está abriendo el ocio nocturno... así que, todo contribuye a que se estén contagiando más que ningún otro colectivo.

Lo advertíaFernando Simón. A esa incidencia entre los más jóvenes hay que sumar, como decimos, elreto de convivir en la calle sin mascarilla.Como siempre, toca pedir prudencia y responsabilidad.

Vídeo

Entre tanto, lavacunación marcha a buen ritmo. Todavía se resiste ese hito de llegar a los 15 millones de inmunizados, pero ya está realmente cerca y hoy podría alcanzarse ese listón. Los españoles con la pauta completa son el 30'4% de la población. Y quienes tienen al menos una dosis ya son casi el 49% de la población. En total, más de 23.200.000 personas.

A todo esto, ya estamos en verano y sólo hay una autonomía que esté vacunando con decisión a los veraneantes de otros territorios. Se trata de la Comunidad Valenciana, que sigue reclamando una compensación por esas vacunas que tiene que desviar para la población flotante. Hay cuatro autonomías que se niegan rotundamente, pero el resto accedería si Sanidad aclarase la posible compensación de vacunas.

Es complejo, pero se podría hacer si hay voluntad política.