Inés Arrimadas, en TRECE, sobre los indultos: "Es un escupitajo a la democracia española"

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE las principales claves de la crónica política en nuestro país, que pasan sobre todo por la inminente concesión por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de los indultos a los políticos independentistas en prisión por el referéndum ilegal del 1 de octubre del año 2017.

En este sentido, la número uno de la formación naranja ha señalado que Sánchez es consciente de lo que hace: "El Gobierno habla de un conflicto entre Cataluña y España. Es una cosa que causa vergüenza y produce un enorme daño a los catalanes constitucionalistas. Es un escupitajo a la democracia española. No podemos caer en la trampa de pensar que Sánchez está confundido o equivocado, le da igual los indultos, España, la democracia, el Rey, Cataluña… Va a hacer lo que sea, en campaña electoral mentirán para ganar votos. Mienten más que hablan. No va a llegar ni independencia ni concordia, sino mucho daño. Hay mucho interés personal entre los golpistas y Sánchez, son igualitos".

Sobre el futuro después de los indultos, Arrimadas subraya que el nacionalismo seguirá con el objetivo que ha tenido siempre desde el punto de vista del victimismo: "El nacionalismo es insaciable y siempre encontrarán motivos para hacerse los mártires. Antes de que hubiera presos por el procés, ya había victimismo. Esto es un triunfo del separatismo porque ven debilidad. Sánchez está rodeado de gente como él a los que les da todo igual, no tienen remordimiento. España es mucho más que Sánchez, él pasará y dejará de ser presidente, y la democracia prevalecerá. El daño que está haciendo es tremendo. Esto no es utilidad pública como dice Sánchez. Illa está callado como un muerto porque sabe que esto no gusta a su electorado".

Por último ha señalado que el constitucionalismo tiene que estar unido para evitar que el futuro de Cataluña esté marcado por el nacionalismo independentista: "No podemos dejar que triunfe la gente sin escrúpulos en este país ni premiar en las urnas las mentiras. Illa decía mentira tras mentira en campaña, aprendamos como país que no podemos premiar a quienes hacen las cosas mal y escupen en la democracia. El trasfondo del indulto es que vamos a premiar a quienes se han saltado las leyes y han roto Cataluña. No podemos permitir que esta gente defina el futuro de nuestros hijos".