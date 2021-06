Gritos de "independencia" e insultos a Sánchez: así demuestra el secesionismo su "concordia"

El espíritu de concordia y reconciliación que el gobierno de Pedro Sánchez ha exhibido de forma reiterada para justificar los indultos a los condenados por el procés se ha comprobado inexistente este lunes en el acto en el Liceo de Barcelona que el Ejecutivo había montado para anunciar su 'perdón'. Los gritos de "independencia" y "aministía" durante su discurso y las protestas en los aledaños del recinto han vuelto a demostrar que el secesionismo, lejos del arrepentimiento, está viendo en los indultos un nuevo gesto de debilidad del gobierno de la nación.

Nada más anunciar la medida de gracia, un grupo de personas presente en el acto ha comenzado a proferir insultos al presidente y a gritar "¡amnistía!" e "¡independencia!". A su llegada al Liceo, Sánchez se ha encontrado con manifestantes independentistas, que le han increpado con insultos y lanzando botes de humo.

Pedro Sánchez, custodiado por los Mossos, entraba en la sede cultural barcelonesa para pronunciar su conferencia 'Reencuentro: un proyecto de futuro para toda España'. A la puerta del teatro, en La Rambla, cerca de 300 manifestantes que se habían concentrado desde las 11 de la mañana de este lunes, le recibían con gritos e insultos como 'hijo de p.' y han lanzando botes de humo rojo.

El comité nacionalista de la concordia y el entendimiento ya espera a Pedro Sánchez en las puertas del Liceu. pic.twitter.com/KeSlbPMtcj — Toni Cantó (@Tonicanto1) June 21, 2021

En el acto, Sánchez ha confiado en que con la aprobación de los indultos a los dirigentes independentistas del procés "mañana podamos empezar a cambiar la vida de nueve personas, y espero también -ha añadido- que empecemos a cambiar la historia de todos y de todas".

"Nos disponemos a aprobar una medida de gracia para nueve personas que asumieron responsabilidades de sus actos (...) Vamos a restituir la convivencia, no desde el olvido, sino desde el respeto, el sentimiento y el afecto", ha subrayado. A su juicio, "no se puede empezar de cero pero podemos empezar de nuevo". "Hay camino", ha recalcado antes de proclamar en catalán y castellano: "Catalunya, catalans i catalanes, us estimem. Cataluña, catalanes y catalanas, os queremos".

La recepción institucional ha corrido a cargo de la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, y entre los invitados hay representantes institucionales, de la política, organizaciones empresariales y sindicales, asociaciones civiles catalanas y profesionales de diversos sectores.