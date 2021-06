Ortega Smith, en TRECE: "Sánchez entrega a los golpistas la soberanía, han pisoteado la Constitución"

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE el anuncio de Pedro Sánchez de que concederá los indultos a los presos del procés: "No hay argumentos que valgan, esto es el pago del chantaje de los golpistas, el desprecio más absoluto al estado de derecho, a la democracia y a la independencia judicial. No son indultos, son insultos a los españoles que cumplimos con la ley, respetamos las instituciones el estado de derecho y amamos nuestra patria. Son imposiciones de un ‘dictadorzuelo’ como Sánchez al que le quedan pocos días para salir de la Moncloa. Nos hemos hartado de que este tipejo entregue a los golpistas en bandeja la soberanía, la libertad y la unidad de España".

Ortega Smith ha afirmado que "el propio Tribunal Supremo en su informe como la propia Fiscalía lo han dejado muy claro, no hay ninguna razón, no existe el menor atisbo de arrepentimiento, sino una clara y expresa voluntad de reincidencia en el delito. Son delitos de máxima gravedad que han atentado contra la razón de ser de un ordenamiento, un Estado y una nación. Han pisoteado la Constitución, han desobedecido a los jueces y han buscado dar un Golpe de Estado para sustituir al Jefe del Estado y al Gobierno de España. No habría razón alguna para concederles un indulto".

Por ello, ha señalado el secretario general de la formación, "Vox ejercerá los recursos frente a los indultos anunciados por el presidente del Gobierno. Haremos ver al tribunal que se está produciendo una ilegalidad, una prevaricación al no existir ninguna razón de justicia, equidad o de utilidad pública, y además al haber una voluntad decidida de los golpistas para volver a cometer los delitos, no hay justificación legal ninguna, no hay razón en derecho ninguna y estamos convencidos de que la sala de lo contencioso administrativo evitará esta aberración. ¿Qué más chantajes se pueden plantear al Estado? Les está diciendo que pueden seguir adelante con su hoja de ruta, intentando romper la unidad de España, arrinconar a los millones de catalanes que no piensan como ellos y seguir enfrentando a los españoles. Ese es el mensaje que está trasladando este cobarde indigno de Pedro Sánchez. No vamos a permitirlo ni se va a salir con la suya Sánchez ni sus socios".

Por último, ha manifestado sus dudas acerca de que el Partido Popular y Ciudadanos presenten un recurso a los indultos: "Dudo mucho que PP y Cs puedan presentar ningún recurso porque no han sido parte en el procedimiento, no quisieron defender la soberanía y el estado de derecho personándose como acusaciónpopular. Lo tuvimos que hacer en solitario".