García Muñiz: "La investidura sería un regalazo de Reyes para Pedro Sánchez"

Bienvenidos a Herrera en COPE en este martes 24 de diciembre, Día de Nochebuena, uno de los más especiales y familiares del año.

Un día en el que los aeropuertos, estaciones de tren y autobuses se sigue recibiendo con mucha emoción y los brazos abiertos a los que vuelven a casa por Navidad, y un día en el que los fogones en breve estarán a pleno rendimiento en muchos hogares para hacer con paciencia, con cariño, sin prisas y al chup chup, ese potaje, ese caldo, ese asado o ese guiso... en torno al que nos reunimos siempre por estas fechas.

Cómo se presenta este día de Nochebuena? Pues empezamos si les parece por el tiempo. Hoy sólo se esperan algunas lluvias débiles en el oeste de Galicia y a primera hora del día. En el resto van a predominar los cielos poco nubosos y las temperaturas suben por todo nuestro país.

La situación ya ven que es mucho más estable, de hecho el famoso anticiclón de las Azores se va a instalar en la Península y vamos a tener una Navidad de los más primaveral. Pero claro, el agua que ha caído en los últimos días que ha sido muchísima, sigue bajando por nuestros ríos y en el caso del Duero ha provocado una gran crecida.

En Toro, en Zamora, han pasado las últimas horas sin perder de vista el río.

Protección civil ha cortado todos los accesos al río, que se espera que poco a poco vaya retomando su cauce normal.

Otra consecuencia del temporal la podemos ver hoy por ejemplo en los mercados. Si van a hacer la compra para esta noche, verán que hay menos pescados y mariscos y comprobarán además que los precios se han disparado. Están un 40 por ciento más caros que el año pasado.

No sólo porque estamos en Nochebuena y en esta fecha siempre suben los precios (por eso siempre nos recuerdan que lo ideal es comprar antes y congelar). Pero este año los precios están más caros debido a las borrascas que se han ido encadenado en la última semana. Ha habido tantas olas y han sido tan grandes, que los mariscadores apenas han podido faenar. Hay menos marisco, por tanto el precio sube. Fíjense el poco que hay está casi un 40 por ciento más caro que en las navidades del año pasado.

Por cierto, ¿han visto alguna vez cómo trabajan los percebeiros? Bueno yo les invito a que busquen cualquier vídeo en internet y vean cómo trabajan estos hombres y mujeres, que en muchas ocasiones luchan contra el mar y se juegan literalmente la vida. Viendo cómo trabajan, se entiende porque este marisco vale lo que vale.

Luego pasaremos por los mercados para conocer cómo están los precios…y para saber también qué es lo más que compramos los españoles en este día tan especial… y lo que dejamos para última hora….que esto es algo muy nuestro… lo de dejar siempre algo para el último momento.

Por cierto, en Galicia los vecinos que seguían sin luz y en algunos casos también sin agua tras el paso de Elsa y Fabien. Afortunadamente ya han recuperado la normalidad. Menos mal porque se veían ya pasando la Nochebuena con velas y que se les iba a echar a perder lo que tenían en sus neveras.

Y mientras tanto, la investidura de Pedro Sánchez sigue en el aire y depende del informe de la Abogacía del Estado que aún no conocemos. Aunque la decisión final sobre qué hacer con Oriol Junqueras, después de que el Tribunal de Justicia Europeo reconociera su inmunidad es del Tribunal Supremo que tiene tres opciones:

-Que Junqueras siga en prisión

-Que pueda salir sólo para recoger su acta de eurodiputado y luego vuelva a la cárcel. Esto no sería nuevo, porque ya lo hizo el pasado mes de junio cuando acudió al Congreso.

-Y la tercera es un paso más allá. Que Junqueras salga de la cárcel para recoger ese acta y espere en libertad la respuesta del Parlamento Europeo sobre su inmunidad.

¿Sería este el gesto que pedía este fin de semana ERC al Gobierno, para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez?

Pues está por ver. Pero de momento, por lo que pueda pasar y por si hay acuerdo en breve, la presidenta del Congreso Meritxell Batet ha rerservado ya fechas en el calendario para una posible investidura. Por un lado, 27, 28 y 30. Es decir, a finales de esta semana. Pero también por si la cosa se dilata un poco más, estaría habilitado el Congreso para la víspera de Reyes para el 2, el 3 y el 5 de Enero.

Esto último sería todo un regalo….qué digo regalo…. REGALAZO de Reyes para Pedro Sánchez que comenzaría el año revalidando su puesto y su título de presidente del gobierno.

No sé en cambio qué gracia les haría que la investidura fuera ese día a los trabajadores del Congreso, y no me refiero a los diputados. Hablo de ujieres, taquígrafos, técnicos, que tendrían que interrumpir sus vacaciones y trabajar un día en el que, por otro lado, España entera está pendiente de las cabalgatas de Reyes.

El caso es que hay prisa por alcanzar un acuerdo cuanto antes…. Saben que tras la sentencia del Tribunal Europeo, las conversaciones entre ERC y el PSOE quedaron formalmente congeladas a la espera de que la Abogacía del Estado se pronuncie sobre la inmunidad de Junqueras…

Y mientras PP y Ciudadanos unen sus fuerzas y piden la comparecencia de Pedro Sánchez en el Pleno del Congreso...Dicen que tiene que explicar las presiones de los independentistas a la Abogacía del Estado...Teodoro

A la espera de que se pronuncie la Abogacía del Estado… hemos conocido otro informe…en este caso de la Fiscalía que pide, por un lado, al Parlamento Europeo que retire la inmunidad a Carles Puigdemont y Toni Comín… Y por otro, solicita al Juez Pablo Llarena, que mantenga las órdenes de detención contra ellos y el resto de las medidas cautelares …como la prisión provisional y declaración de rebeldía… …EL ministerio público deja bien claro que se presentaron a las elecciones europeas… como estrategia para seguir eludiendo la justicia española que les reclama por delitos muy graves.

Decíamos antes que no sabemos si habrá investidura en el Congreso en este mes de diciembre... pero lo que se ha resuelto ya es el sitio, el lugar, que va a ocupar cada uno de los grupos en el Hemiciclo…

Y como suele ser habitual… el reparto no ha convencido a todos…El que más se ha quejado ha sido Vox, que se siente perjudicado…Dicen que siendo la tercera fuerza política con 52 escaños… no entienden como la mayoría de sus diputados…39 de esos 52… han acabado colocados en gallinero… es decir, en la parte más alta que es también la menos visible del Hemiciclo….Ya saben que todos los políticos buscan siempre salir en la foto…

Bueno pues la distribuión ha sentado tan mal a los de Santiago Abascal…que su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, habla de cacicada.

También se han quejado en Ciudadanos que se han quedado en medio de los de Vox.

Dicen que los beneficiados han sido una vez más los nacionalistas.

Pues ya ven cómo tenemos el patio. Y con este panorama esta noche escucharemos el discurso del Rey, posiblemente el más complicado al que se haya enfrentado Don Felipe, por la inestabilidad y la ambigüedad de la situación. Tanto es así que el discurso, que generalmente se graba unos días antes de Navidad. Este año se grabó ayer, sólo 24 horas antes de su emisión, por si hubiera algún movimiento de última hora.

Sólo los que estuvieron presentes en esa grabación…saben ya qué es lo que ha dicho don Felipe... que siempre mantiene su neutralidad política… pero que seguro apelará una vez más a la defensa de la Constitución…Y es que se da la paradoja de que un partido constitucionalista como es el PSOE…podría formar gobierno primero con una fuerza abiertamente republicana como es Podemos… y también con ERC, que lo que defiende es saltarse la ley para conseguir la República Catalana.

Estaremos atentos a lo que diga el Rey…a sus menciones expresas y también a las veladas… porque ya saben que cada año se mira con lupa todo lo que rodea a su discurso…el escenario elegido, las fotos que le acompañan, la iluminación, los gestos…. en qué palabras o expresiones hace mayor hincapié….hasta el color de la corbata es a veces objeto de debate.