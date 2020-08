La denuncia de Herrera por la gestión del PNV en el vertedero de Zaldibar, entre lo mejor de 'Herrera en COPE'

El director de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, ha comenzado esta jornada fijándose en un tema que preocupa y mucho a los vecinos del pueblo vizcaíno de Zaldibar. Dos de los operarios que trabajaban en un vertedero de la zona han quedado atrapados entre los escombros y nada se sabe de ellos.

Mala gestión del Gobierno vasco

El periodista ha querido denunciar la "pésima gestión" que han hecho los miembros del Gobierno vasco, quienes han intentado rehuir de toda responsabilidad. De hecho, el lehendakari Iñigo Urkullu no ha visitado en la zona hasta seis días después de lo ocurrido, y no ha sido hasta seis meses después cuando se han podido recuperar uno de los cuerpos.

Esta situación ha derivado en la indignación de los vecinos de Zaldibar, quienes han pedido responsabilidades políticas en medio de una campaña electoral enrarecida por el coronavirus. La denuncia de PP y Ciudadanos en Europa sí que ha derivado en una investigación por parte de la Comisión Europea, al detectar graves irregularidades en la zona derruida y que en entre otras consecuencias ha tenido la recomendación durante muchos días de no abrir la ventana por los químicos que la planta estaba echando y que podían ser perjudiciales para la salud de los vecinos.

"El asunto, fíjense ustedes, uno de los asuntos al que seguramente, mea culpa, mea culpa, no hemos echado la atención que merece es a lo que está pasando en Zaldibar, Eibar, Ermua a cuenta del vertedero, del derrumbe de este vertedero porque estamos entretenidos con el coronavirus y otras cosas y, oiga, no nos acordamos de la situación, de las dos personas que aún permanecen desaparecidas después de 10 días y todos los vecinos de la zona por una pésima gestión del gobierno del PNV, pésima gestión del Gobierno del PNV y PSOE, que rechazaron en los primeros momentos la ayuda de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias que seguramente habría ido muy bien, pero lo rechazaron porque es el ejército español, no por otra cosa", ha explicado Carlos Herrera.

Nacionalizar el problema

Además, ha denunciado que el Gobierno formado por Urkullu y el PSOE en Euskadi haya rechazado el apoyo de la UME en un intento de nacionalizar un problema que poco les ha importado.

"A estos les importa menos la solución del problema de Zaldibar como de que entre militares españoles a ayudar en una causa como esa. Vean ustedes la miseria de estos individuos, de Urkullu, que tardó cuatro días en visitar el lugar del siniestro, que se permitió hacer trabajar a los servicios de rescate ocho horas para luego suspender los trabajos por riesgos para la salud en la salud de todos ellos", ha reseñado el periodista, a quien ha dedicado un cariñoso saludo a las familias.

