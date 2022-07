Carlos Herrera: “Viene una nube que parece una recesión. Envía pequeños rayos y truenos en forma de señales"

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias y es miércoles 6 de julio del 2022. Va a ser un día de tormentas por ahí arriba, en el todo el norte de España, también poco de Levante y ojo porque puede haber algún granizo de consideración.





ATENCIÓN AL COVID





Son unos días, una cierta ansiedad, bueno yo creo que son unos tiempos de una cierta ansiedad porque solamente mover la cabeza hacia un lado y hacía otro nos confirma de que por todas partes vienen aires preocupantes, unos cargados decovid, cargados de covid del que del que hay que volver a hablar, a pesar de que mucha gente haya olvidado que todavía sigue existiendo el covid.

LA RECESIÓN ASOMA LA CABEZA





Si giras la cabeza un poco ves venir por allí una sombra, o un algo o una nube que parece una recesión y lo que envía son pequeños rayos y truenos adelantados en forma de señales, señales que empiezan a ser algo más que malos augurios. Luego empiezas a mirar y ves al Gobierno que tienes para defenderte de las cosas o para ayudarte a pasar por esas situaciones y ves que son un Gobierno que el Tesoro Público que controla ayer ya tuvo que pagar por colocar sus letras a 6 meses a un interés positivo, cuando antes era negativo. Es decir, la gente compraba deuda para que para que tú le tuvieras el dinero ahí. Fíjate, y te pagaba por eso. Ahora no, ahora te deja dinero pero dice dame intereses y cada día serán más intereses ¿no?. Y la Bolsa ayer se pegó un jardazo, el euro está por los suelos frente al dólar, los tipos de interés empiezan a subir como la espuma, llegará un momento que la gasolina empezará a ser un artículo de lujo, la Bolsa ha perdido los 8000 puntos, los contratos indefinidos duran lo que un caramelo a la puerta de un colegio.

LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA PACTADA CON BILDU





Y Europa dice habrá que hacer recortes para contener la deuda, cosa para la que este Gobierno está biológicamente incapacitado, ¿lo tendrá que hacer otro?, ¿qué se encontrará el otro cuando esta partida de desarrapados se vayan?, y ¿cómo reaccionarán las fuerzas vivas controladas por todos estos el día que haya que hacer inevitablemente recortes? Bueno, pues con todo ese panorama ¿a qué dirían ustedes que dedica el tiempo libre el gobierno de Pancho Villa que padecemos? Pues a hacer ongi etorris a ETA con la ley de Memoria Democrática y a tirarse de los pelos en público.

Pero en el caso de la Ley de Memoria Democrática nos encontramos ante la mayor desvergüenza que este desvergonzado Sánchez ha hecho desde que empezamos a sufrirlo y es difícil siempre superarse a sí mismo, pero lo ha conseguido. Va a aprobar una Ley, que además de perseguir a un señor nacido en el siglo XIX llamado Franco, convierte a los terroristas en héroes de la democracia y en mártires de la represión del Estado merecedores de una indemnización. Sí yo sé que exagero un poco, no exagero tanto. Hay que frotarse y muy bien los ojos para creerse algo así. Ley de Memoria Democrática que es la heredera de aquella birria de Zapatero que era la Ley de Memoria Histórica que luego el PP de Mariano Rajoy no tuvo valor de derogar. Siempre ahí, quedándose ahí en medio, bueno le quitamos la provisión económica; bueno, pues aquí tienes la segunda parte de la Ley de Memoria Democrática. Lo que recoge es que Pedrito Sánchez va a aprobar gracias a Bildu, con condiciones que pone Bildu, Bildu, un relato acorde a lo que dice Bildu que es ETA y primero está insultando por fascículos a los etarras sacándoles de la cárcel poco a poco, y ahora va a indultar a ETA y este paso se va a inscribir en el registro de ONG con Sánchez y Marlaska de padrinos. Y se va aprobar, además, en el aniversario de la liberación de Ortega Lara y del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Esto tendrían que presentarlo, esta Ley habría que presentarla en un gran acto público en el Hipercor de Barcelona, o en la casa cuartel de Vic, o en la de Zaragoza… Se puede tener menos vergüenza, ser más irresponsable, tener menos escrúpulos… de un Sánchez que ha ignorado hasta las instrucciones del Parlamento Europeo para aclarar los 347 crímenes de ETA que están sin resolverse.

Miren, ni siquiera los que nacieron entonces, ni siquiera los que no nacieron, entendieron bien todos estos que están por ahí moviéndose hablando lo que fue la Transición. Fue gente que pactó porque no querían volver al pasado, tiempo nuevo, concordia nueva. Ahora Bildu ha impuesto que esta Ley extienda el concepto de crímenes franquistas hasta el año 83, es decir, viajar al pasado para tapar el presente, que no conviene que sea demasiado aventado, la deuda, la inflación, ya lo saben. Esta Ley es una exigencia de Bildu para equiparar a ETA con el GAL que afectaba Felipe González ,porque a Segundo Marey lo secuestraron en diciembre del 83 y por eso fueron a la cárcel Barrionuevo y Rafael Vera. Aquíno se trata de buscar criminales franquistas vivos, pero sí no hay nadie. Sí cambiar aquello sobre lo que se lanzó la Transición y volver a la monserga de buenos y malos y de paso meter al centro derecha de España de hoy en el lado de la ilegalidad. Que parezca que no existió ETA pero que sí existió el GAL. Y todo esto, además, lo hacen en un alarde de simpleza burricie o sinvergonzonería en el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, a cuyo acto central en Ermua va a asistir Sánchez y querían impedir que asistiera Marimar Blanco, la hermana, la hermana del asesinado, que finalmente el alcalde de Ermua no ha tenido más remedio, ha tenido que ceder y podrá hacer uso de la palabra. O sea que aquí el único criminal fue el régimen de Franco y no la ETA, un partido cómplice de asesinos a los que no condena, ¿es el que reescribe la historia de España?, ¿eso lo consiente y lo promociona el PSOE de Sánchez? Es decir, como dice hoy el editorial de ABC, Bildu va a dar los carnets, las credenciales de demócrata en España. El PSOE no va a quedar ni los andamios con los que van a destruir cada una de las sedes, es que no va a quedar, este no va a dejar nada en pie.

