Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Es viernes, ya es 28 de octubre del 2022, termina la semana con este veranillo inesperado para estar a finales de octubre. Luego, cambia la hora el sábado, ya saben ustedes que a partir de ese momento quizá el otoño se haga más carne presente, el otoño y parte del invierno; bueno, para el invierno todavía queda, queda bastante, que es el 21 de diciembre. Pero ¿seguiremos con 30 grados, incluso en ciudades del norte de la Península? Pues seguramente sí, al menos durante este fin de semana.









ADIÓS AL ACUERDO PSOE-PP SOBRE EL CGPJ





Bien, a esta ahora en el metro tiene que haber una sensación de disgusto, lo habrá comprobado la ministra Pilar Llop cuando se haya montado con su táper, el táper que se lleva con la tapita de bacalao al ministerio, y estará consolando a la gente digo yo porque estará desecha por esta ruptura de la negociación del pacto judicial. El pacto para renovar el Poder Judicial que ayer todos los medios dábamos por hecho. Se habían puesto de acuerdo, al parecer, en los nombres de renovación del Poder Judicial; el PP asumía lo que seguramente le podría costar llegar a un acuerdo con Pedro Sánchez,; el Partido Socialista, al parecer, asumía no haber colocado a toda la purria que tiene por ahí danzando para colocar en el Poder Judicial; pero el pacto seguiría adelante. Bueno, estaban los jueces del Consejo, estaban como los Teletubbies, dando botes en lo alto de la mesa.

bueno, pues ayer, a eso de las 7 de la tarde distribuye el Partido Popular una nota en la que dice que congela, que es una forma de decir que suspende, las negociaciones para renovar ese pacto; y ¿por qué lo hace? Pues porque, seguramente, con Sánchez no se puede negociar, qué vas a negociar si él a la par cierra acuerdos con los golpistas de Esquerra Republicana, acuerdos para saltarse la sentencia que implica estudiar el 25% de las asignaturas en castellano, o pacta el rebajar el delito de sedición. Los pagos, los pagos, también forman parte de una negociación. Mire, la ley, el propio espíritu de la ley no permite reformar el Código Penal con la intención de beneficiar o perjudicar a alguien en concreto; y aquí, esa reforma del Código Penal, por más que digan que es para homologarse con Europa, lo cual es mentira; es para beneficiar a Puigdemont, Rovira, Junqueras como personas intermedias para beneficiarse Sánchez con el apoyo de Esquerra y seguir estando en el machito.

Es decir, en un momento decían en el Partido Popular, nos repartimos los vocales del Consejo como se ha hecho toda la vida del Señor; decimos que habido avances; cerramos las puertas giratorias y nos comprometemos de forma ambigüa que bueno, que el Consejo tendrá que ponerse a darle una vuelta a eso de despolitizar el sistema de elección con cara al futuro. Y estaba la cosa atada, incluso en el PP estaban preparados para recibir, habían puesto la chichonera para protegerse de los golpes o de las collejas de su supuesto entorno político judicial mediático, lo que quieran. Bueno, solo quedaba una conversación entre Feijóo y Sánchez, pero ¿qué pasa? Pues, que en una mezcla de inquietud en el PP por trincarse demasiado los dedos y de descaro de un gobierno que no entiende de medias tintas, se rompe, todo se rompe. Y ¿por qué se rompe? Porque aparece en el Congreso la ministra de Hacienda, que ya me dirán qué tiene que ver ella con los pactos con Esquerra para rebajar el delito de sedición; y mientras está hablando de los presupuestos habla del gran acuerdo al que se va a llegar con Esquerra, a pesar de que dice ella todavía no tienen articulada esa mayoría que será que no saben sumar para aprobar el delito de sedición.

La única pregunta que hay que esclarecer aquí, es si esa intervención la hace la señora Montero para dinamitar ese acuerdo siguiendo órdenes, claro, eso no… o porque realmente es una chisgarabís y se da cuenta después de que ha metido la pata. Claro, Gabriel Rufián inmediatamente lo que dice es: ‘oigan, ¿ustedes no saben sumar? ¡Cómo que estamos negociando? La mayoría está asegurada, el delito de sedición puede ser retocado en el Código Penal en cuanto quiera el Gobierno. Bueno, las mentiras habituales, como lo que sigue repitiendo Sánchez cuando dice que hay que rebajar la sedición porque en el resto de Europa está más baja.

Es mentira, mentira. Te lo dijo el Supremo en su alegato contra los indultos. En los principales países de Europa, un golpe como el del 1 de octubre se castiga igual o más que en España. Claro, y con ese caldo de cultivo avanzaba el día, Feijóo empezó a ponerse firme con este mensaje.

Bueno, pues, el PP en conversaciones con Bolaños dice que Bolaños les había prometido que no iban a modificar el delito de sedición. Sale la señora Montero diciendo lo contrario y Feijóo llama a Sánchez, y le dice Sánchez: ‘claro que lo vamos a rectificar en cuanto aprobemos los presupuestos’. Y por eso, Feijóo corta la negociación, y hasta aquí ya hemos llegado.

Y ahora si quieren ustedes nos preguntamos si esto ¿se renovará, no se renovará, volverán a retomar las cosas, se retractará del delito de sedición el adaptárselo a Esquerra para que puedan hacer lo que quieran cuando lo vuelvan a hacer y les salga gratis? Pues ahí está.





YOLANDA DÍAZ RETIRA, ENTRE LÁGRIMAS, LA MEDALLA DE ORO AL TRBAJO A FRANCO





Bueno, hoy conoceremos algunos datos económicos, pero ya les advierto de que si ustedes tienen la misma sensibilidad que yo, son fáciles, de lágrima fácil, son corazones blandos… tengan cuidado porque antes a las 6:30 me ha subido el azúcar de tal manera cuando escuchado a Yolanda Díaz que no he podido continuar. Miren ustedes, hoy conoceremos datos, ayer conocimos los datos de la EPA que a los de UGT no les preocupa nada. En el 2017 les preocupaba todo mucho, era todo insoportable. ahora no. Pero luego está el típico truco de tapar las miserias con Franco: los datos del paro son malos, pues la ministra de Trabajo se marca unas lagrimitas para retirar la Medalla de Oro al Trabajo a Franco. No me hagas esto por las mañanas, ¿qué hombre puede continuar un programa viéndote llorar retirando la medalla a Franco?, ¿no entiendes nuestra sensibilidad? ¿Otra vez, otra vez un ataque de lágrimas como el de las 6:30? ¡Qué valentía, qué arrojo! Por fin. Es que vuelvo a no poder hablar.