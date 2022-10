Pedro Sánchez, tras la ruptura de las negociaciones sobre el CGPJ: "A Feijoo le han temblado las piernas"

Pedro Sánchez ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de no haber resistido las presiones para no renovar el Consejo General del Poder Judicial tras haber cerrado ya el acuerdo y haber pactado este jueves con él escenificarlo en una reunión el próximo 2 de noviembre. Este jueves, el grupo popular ha anunciado la ruptura de las negociaciones después de una reunión telefónica que han mantenido ambos en la que el líder socialista ha mantenido sus intenciones de modificar el delito de sedición.

El presidente del Gobierno recalcó que "a Feijóo le han temblado las piernas, no es autónomo", en una conversación informal con los periodistas que le han acompañado en su gira africana y durante una escala en la capital de Angola. Ha sido al aterrizar en Luanda cuando Sánchez afirma que ha conocido el comunicado del PP en el que desvelaba la conversación que había mantenido con Feijóo y que vinculaba el acuerdo para renovar el CGPJ a la reforma del Código Penal.

La conversación entre ambos ha durado una hora, justo el trayecto entre Johanesburgo y el aeropuerto de Pretoria, y en ella afirma el presidente del Gobierno que el líder del PP no le trasladó la nueva posición. Esta situación deja al CGPJ sin reforma hasta que lleguen las elecciones de 2023. O al menos esa es la sensación que tienen en el órgano de gobierno de los jueces según ha podido saber COPE.

Sánchez ha afeado al PP que haya filtrado esta conversación y que pretenda que él renuncie a un compromiso contraído en su discurso de investidura sobre la reforma del Código Penal a cambio de que el principal partido de la oposición cumpla con la Constitución, y ha recalcado que son dos cuestiones que no tienen nada que ver.

Para el presidente del Gobierno, la conclusión de todo lo ocurrido es que la derecha en general y "la corriente reaccionaria del poder económico, judicial y mediático" no quiere que haya un acuerdo y Feijóo no ha sido capaz de resistir las presiones. Respecto a lo que puede ocurrir a partir de ahora, ha subrayado que él no puede aceptar que se le imponga una exigencia para que el PP cumpla con la Constitución.

Insiste Sánchez en que el PP usa una nueva excusa para no pactar el CGPJ después de una negociación que se ha dilatado más de lo previsto porque explica que el principal partido de la oposición pidió tiempo para hablar con los posibles candidatos al órgano de gobierno de los jueces.

Sánchez ha mostrado asimismo su enorme decepción por la actitud de Feijóo porque cree que no ha demostrado liderazgo y sigue poniendo en cuestión la legimitidad del Gobierno, algo que considera muy grave y antidemocrático. Lo peor de todo lo que ocurre, a su juicio, es que no hay alternativa y seguirá habiendo un Poder Judicial sin gobierno.