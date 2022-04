Carlos Herrera: "Para hacer trampitas con evidente aroma chavista siempre está dispuesta Meritxell Batet"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Son las 8 de la mañana de este 27 de abril, es día de miércoles. No sé cómo llamar a la jornada de ayer, lo llamaría martes negro sin necesidad de exagerar, no hay exageración literaria. Porque juntando todo lo que pasó se le caen a cualquiera los palos del sombrajo, mires por donde mires todo es un desastre, una vergüenza, una indecencia, todo a la vez.





LA VERDAD SOBRE EL PRECIO DE LA LUZ





Empecemos por la trola del día: la isla ibérica y el precio de la luz. Ahora saldrá ‘Pedrito calamidad’ parecido a eso de “salimos más fuertes” con su pianista, o lo que sea, para presumir de haber doblegado a Europa para bajarle a usted el recibo. Es mentira. Les traduzco yo lo que ha pasado.

Como Sánchez no quiere bajar los impuestos y bajarse del Falcon va a tocar el precio del gas a 50 € para que le baje un poco la luz al 20% de los hogares, los de tarifa regulada, y va a hacerle pagar la diferencia al 80% de los hogares de tarifa libre, y punto. El Gobierno no topa el precio del gas, te lo cobra por otro lado. Sube la tarifa a más del 80 % de consumidores. Esa es la verdad, ni se bajan impuestos ni las gasísticas pierden un euro. La noticia real es que la luz va a subir a 8 de cada 10 usuarios, es el cuento eterno de este eterno cuentista.

LA DESVERGÜENZA DE MERITXELL BATET





Segunda escena: otro logro del sanchismo. Ahora ha urdido por la indecente Meritxell Batet presidenta del Congreso, tercera autoridad del Estado, en fin, tentémonos la ropa. Meter separatistas, golpistas y herederos de ETA en la Comisión de Secretos Oficiales. Este consigue encadenar una infamia detrás de otra, con una desvergüenza. La desvergüenza de Batet y de Pedro Sánchez es que alcanzan cotas estrafalarias. Cambiar normas para que un partido con terroristas en sus filas acceda a secretos de Estado; miren, eso es un gran escándalo cometido por Batet que no es digna de ocupar ese cargo, está a la orden y servicio de otro indecente que no le preocupa cometer el atropello que le piden.

El Gobierno más opaco de la democracia, también el Gobierno más entregado a lo peor de la democracia, va a meter con una cacicada de 'Meritxell Pucherte' a Bildu y Esquerra en una comisión de gastos reservados, que es Secretos Oficiales. Es decir, a los tíos que conspiran a diario contra España les va a dar la llave de la caja fuerte de la Defensa de España, o sea no es meter la zorra en el gallinero es meterla con un bazooka, atarle a las gallinas para que no se escapen y mientras se hincha a comer mirar para otro lado. No son escenas aisladas y sin conexión, todo forma parte de la misma película, una película gore. Vaciar el estado de poderes y contrapoderes para que Pedro Sánchez pueda pagarle el rescate a los socios que le tienen secuestrada La Moncloa, a los que indulta con unos recortes de prensa amiga como excusa y cuando algo se sale del guion, como la supuesta investigación del CNI a los golpistas, el precio del rescate sube y Pedro Sánchez paga, paga lo que haga falta. Como usted por la luz que va a seguir por las nubes porque este Gobierno tiene demasiadas facturas pendientes: la de los 22 ministerios, la del parque temático sanchista de sindicatos, asesores, golfos, la de los socios Bildu etarras, golpistas, chavistas… Este es Sánchez.

Al Rey y a la oposición ni agua. A los españoles ni pan y a toda la chusma, a toda esa chusma que existe para cargarse España, lo que haga falta. Para hacer trampitas con evidente aroma chavista siempre está dispuesta Meritxell Batet. Pero ¡qué poca vergüenza! ¿Ha conocido la vergüenza alguna vez esta mujer en su vida? Qué poca vergüenza hay que tener para justificar tu absoluta falta de sentido de Estado, acusando a los demás de no tener sentido de Estado. O sea pretendes que esté todo el mundo de acuerdo con meter a herederos de ETA y golpistas en Secretos Oficiales, es que es imposible que puedan aceptar eso. Pues coge la señora, modifica una resolución que la puso en marcha Manuel Marín, que fue un presidente socialista del Congreso bastante decente, para que la mitad de la Cámara no pinte nada en cuestiones clave, como esta que nos ocupa. Y dice que la falta de sentido de Estado es de los demás. Qué se puede esperar por otra parte de la señora que ya hizo lo que hizo cuando la votación de la reforma laboral poniendo la mesa del Congreso al servicio de los intereses del PSOE, interpretando por supuesto el reglamento como le convenía a Pedro Sánchez en España. Ni hay sentido de Estado ni hay sentido democrático porque esta decisión va en la línea de la España que quiere el sanchismo, que es romper todos los consensos institucionales y todas los mayorías cualificadas para que la izquierda radical pueda gobernar siempre con el separatismo orillando completamente a los españoles que votan liberal conservador.

Vosotros a pagar impuestos y a callar, porque España la mangoneo yo, la mangoneamos solo nosotros. En fin, cabe esperar que aquellos que comparezcan en esa comisión tengan dos dedos de frente, no ofrezcan más información de la necesaria porque estos, en fin, ya me dirán ustedes los herederos de ETA qué van a hacer con esta información ¿no?, los golpistas catalanes. Y todo esto, ya les digo, por un supuesto espionaje que ni está demostrado y que en el caso de haberse producido tendría todo el sentido del mundo. Qué pretenden, que si el separatismo amenaza con volver a dar un golpe contra el Estado de Derecho, los servicios secretos no procuren enterarse de qué están tramando. ¿De verdad queremos que el CNI sea, antes decíamos como la Policía de Torremolinos en verano, bueno la abogada de Calpe, o la de Villaricos, y no se preocupe en averiguar qué traman estos tíos? Ya veremos cómo termina todo esto porque estos van a por la cabeza de la ministra de Defensa. Ya tiene pinta de que la continuidad de la actual directora del CNI puede estar en solfa, lo cual sería muy grave que una directora de los servicios secretos cayese por el chantaje del independentismo. Pero no tienen miramiento, van a por Margarita Robles. Rufián y Echenique ayer formaron parte de la jauría.

La que no esconde la cabeza eres tú. Ahora, el presidente del Gobierno y ese Gobierno del que formas parte querida Margarita, eso es, no es que esconda la cabeza no tiene cabeza, para empezar. Es lo mismo lo que el Gobierno en su conjunto le debería estar diciendo a todos estos chantajistas: si tenéis lo que hace falta, acudir a los tribunales. Y además ahora le dice la Genrealidad que la mesa de diálogo queda congelada, pues ya ves tú qué pena, no sé si voy a poder dormir hoy. Lo de no tener mesa de diálogo con la Generalidad de Cataluña, esto hunde al Estado. Bueno, valiente colección de personajes.

