La trampa de la excepción ibérica y por qué Sánchez quiere que hagas un 'sinpa' al pagar la luz

Los clientes que tengan contrato de luz en el mercado libre, aquel que paga un poquito más, pero no está en el mercado regulado, que se vaya preparando para una derrama. Porque van a ser ellos los que paguen en las próximas revisiones de sus contratos la famosa idea de la excepción ibérica.

La 'trampa' de la excepción ibérica

Ayer la Comisión Europea dio el visto bueno a la idea de que topar el gas con el que se genera energía, hacer ver que el gas cuesta menos de lo que realmente cuesta, puede servir para no tener que bajar impuestos y poder rebajar el precio de la luz por otras vías. Como a Bruselas la idea no le apasionaba porque no deja de ser una chapuza y distorsiona el mercado común, ha dicho sí, pero con condiciones.





Solo puede ser durante un año y 30 € por mW de gas es muy poco, con lo cual, el tope del gas se fija en 50 € por mW. Eso quiere decir que la rebaja se va a notar en el precio de la factura de la luz, pero va a ser menor de lo que deseaba el gobierno.

Para que se hagan una idea, en una factura de 100 €, esto podría suponer pagar unos 60 o 70. No está mal para las familias que sigan en ese mercado regulado, que no tiene ni pies ni cabeza, pero que en España no se ha querido diseñar de otra manera.

Así se hace un 'sinpa'

Ahora bien, ahora mismo el mW de gas en el mercado abierto, que se utiliza para generar luz, está en 91 €. Si nosotros solo pagamos durante un año 50 €, estamos haciendo un 'sinpa' de 40 €. ¿Ese dinero desaparece por arte de magia? No. Eso habrá que pagarlo tarde o temprano. Y tanto las eléctricas como los expertos en energía ya han avanzado que lo pagarán los clientes que, hasta ahora, habían capeado mejor la volatilidad del mercado.

Es decir, aquellos clientes que fueron previsores y contrataron una tarifa de mercado abierto, que les hacía pagar un poquito más que los del mercado regulado en los buenos tiempos, pero que con la crisis luego tenía menos vaivenes. A esos les van a repercutir lo que ahora el gobierno quiere hacer ver que no hay que pagar, ¿entienden? ¿Cuándo, ahora mismo? No. Cuando usted renueve el contrato. Cuando vaya a renovarlo será un poquito más caro, porque hay que pagar esos 40 € que desaparecen por excepción ibérica.

La situación del gas no mejora

La estatal rusa Gazprom suspenderá mañana el suministro de gas a Bulgaria, según anunció hoy la empresa pública búlgara Bulgargaz, que aseguró que ha cumplido con sus obligaciones y pagos con Moscú.

"La parte búlgara ha cumplido plenamente con sus obligaciones y ha realizado todos los pagos requeridos en virtud de este acuerdo, de manera oportuna, estricta y de conformidad con sus cláusulas", señaló la empresa búlgara en un comunicado en el que anunció el corte del suministro, que recogen los medios locales.

Polonia ya había anunciado previamente que Rusia interrumpirá el flujo de gas desde este miércoles, tras la negativa polaca de efectuar los pagos de importación en rublos, como exige el Gobierno ruso.

El Gobierno búlgaro aseguró que no hay motivo para que la población se preocupe por la interrupción del suministro de gas ruso, del que Bulgaria es extremadamente dependiente.

