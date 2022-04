Nadia Calviño dará explicaciones sobre el espionaje a independentistas con Pegasus

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado este martes que el Gobierno explicará de manera escrupulosa y estricta el espionaje a líderes independentistas a través del programa Pegasus.

"Por parte del Gobierno un cumplimiento estricto y escrupuloso de todas las normas, por supuesto, siguiendo los foros en los que se tiene que hablar de estas cuestiones relacionadas con la seguridad nacional", ha afirmado la ministra en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press.

Al hilo, ha reiterado que estas explicaciones se llevarán a cabo a través de los cauces institucionales ya previstos como la constitución de la comisión de secretos oficiales, la investigación por parte del Defensor del Pueblo y la investigación del CNI.

Preguntada por si estaba al tanto de este asunto, la vicepresidenta primera ha indicado que no está dentro de las comisiones específicas que siguen el tema y que no tiene información del detalle.

ACCESO A SECRETOS DE ESTADO

En otro punto, ha sido preguntada sobre la resolución que ha avalado este martes la Junta de Portavoces que rebajará las mayorías que se exigen para acceder a la Comisión de control de los Gastos Reservados, permitiendo que los independentistas de ERC, Junts, Bildu y la CUP puedan controlar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y acceder a materias clasificadas.

En este sentido, ha sostenido que es "lógico" que la Comisión de Secretos Oficiales tenga representación de todos los grupos parlamentarios. Eso sí, ha avisado de que tienen que ser personas que "sean conscientes de su especial responsabilidad".

"Son secretos oficiales y hay que comportarse con especial discreción. No es una cuestión de unos grupos u otros sino de personas que entiendan la responsabilidad de su cargo y función", ha apostillado.

La decisión se ha tomado con la oposición del PP, Vox y Ciudadanos, y a continuación la resolución se ha aprobado en la Mesa de la Cámara. La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, anunció por la mañana su propuesta y ha apurado los plazos al máximo para aprobar la rebaja de los requisitos por la noche y así poder celebrar la votación en el Pleno este mismo jueves.

En este punto, ha insistido en que el hecho de guardar secretos de Estado no depende de los grupos políticos sino de las personas. "A lo largo de mi experiencia me he encontrado gente muy discreta y muy indiscreta en todos los grupos políticos", ha zanjado.