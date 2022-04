Alberto Herrera confiesa qué le gustaría heredar de su padre, Carlos Herrera: "Y tú, ¿para qué quieres eso?"

El hijo del presentador de 'Herrera en COPE' tiene muy claro qué le gustaría heredar de su padre. Alberto Herrera ha confesado este miércoles en pleno directo del programa que le gustaría que Carlos Herrera le dejase en herencia su colección de discos, unos bienes muy preciados que no parece fácil que el joven de los Herrera pueda conseguir fácilmente.

Herrera, su colección de discos y el futuro de todos ellos

Jon Uriarte ha querido señalar en 'Herrera en COPE' un momento curioso vivido en la mañana de este miércoles entre Carlos Herrera y 'El Pulpo', justo en la transición entre el de 'Poniendo las calles' y el inicio de Herrera. Y es que Uriarte ha espetado: "Este hombre no quiere dejar nada a nadie", tras lo que hemos podido escucha a 'El Pulpo': "Tienes una discoteca en vinilos en Sevilla espectacular", le reconocía el presentador.





Herrera, lejos de amilanarse, le replicaba: "Me acompañará toda la vida, luego yo qué sé que se hará con ella. Seguramente tendré que donarla a alguna institución pública y además me consta que las tienen los gobiernos autonómicos, las consejerías de cultura", ha explicado, tras lo que su hijo, Alberto Herrera, ha dado un paso al frente en directo para explicar por qué ansía heredar la colección de vinilos de su padre.

"Yo no sé qué le ha dado con los museos de vinilos", se preguntaba Alberto. "Yo quiero heredar lo que tú me des, no tengo problemas", le decía entonces a su padre. "Pero si hay una cosa que me gustaría heredar, y todos entenderéis por qué, es la colección de vinilos", se ha justificado. El problema está en que Herrera, padre, se mantiene "en sus trece", tal y como ha relatado su hijo."Que no. Me dice: «Y tú, ¿para qué quieres eso? Que ya está todo en Spotify»", sería la justificación por la que Herrera no estaría dispuesto a ceder.

Mari José Navarro trata de poner orden y Alberto cuenta qué va a pasar

Carlos Herrera parece disfrutar de una gran colección de discos de vinilo que su hijo podrá disfrutar algún día, siempre que un museo o institución no se ponga entre medias. Por su parte, María José Navarro tiene su propia idea de lo que el padre le puede dejar al hijo: "Te va a dejar los cuadros esos que tiene de sí mismo 'pintaos'", ha exclamado Navarro, sin llegar a saber qué les parece la propuesta a los dos Herrera.





Finalmente, Alberto Herrera ha explicado qué es lo que realmente está pensado llevarse a cabo con algunos de los objetos, recuerdos y posesiones de Carlos Herrera: "No es broma que está pensado hacer algún tipo de gabinete de curiosidades, como se llamaba antes, de Carlos Herrera. Porque hay muchas piezas y muchas cosas", ha asegurado el hijo del líder del prime time de la radio en España y, quizá algún día, poseedor de la enorme discoteca de vinilos que guarda Carlos Herrera en su casa en Sevilla.

