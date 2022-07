Carlos Herrera: “Los nuevos impuestos a energéticas y a la banca tienen vocación de multas”

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Aquí nos tienen, nos vienen teniendo desde las 6 de la mañana de este día que va a ser caluroso también igual que los anteriores. Lo caluroso que suelen ser los días, cualquier día del mes de julio, además aderezado con esta ola de calor que hoy podría llegar a su, llevamos diciendo lo del pico desde el pasado martes pero bueno, hoy podría llegar a ese pico y a partir de ahora solo cabe ir bajando y bajando algunos grados, es decir, que en vez de 47 haga 45, 43 en algunos lugares de España. Sobre todo las mínimas, estas cosas hay que mirarlas como casi todo en la vida, a través de las mínimas, pues las mínimas se han puesto en algunas ciudades, en algunos lugares de España, en 26-27 grados en plena noche, es una barbaridad, pero el tiempo tiene estas cosas.









LAS CONSECUENCIAS DE LOS IMPUESTOS A LAS ENERGÉTICAS Y A LA BANCA





Bueno, damas y caballeros ya a las 7 les contaba, no es que pretenda repetirme, que efectivamente la semana rrande, la semana festiva, de Pedro Sánchez esta semana de autolamerse las heridas y dejar que los demás acerquen la lengua a su estatua de hielo, cuidado con la lengua en las estatuas de hielo que a veces quedan pegadas, esto ha finalizado pues con dos grandes tracas finales. Una, la aprobación de la Ley de Memoria Democrática o así llamada; dos, las maniobras que empieza a realizar, una vez más, para controlar el Tribunal Constitucional y él sabrá por qué y si quieren ustedes una tercera, que está por venir o está por celebrarse, que va a ser la reunión hoy con el presidente de la Generalidad de Cataluña al que le va a dar trato de presidente de República extranjera seguramente. Después de la de la infamia que este sujeto fue capaz en pleno homenaje a Miguel Ángel Blanco en el País Vasco de decir España y Euskadi dos naciones libres, después de eso, pues bueno a este no sé se le habla como si fuera presidente de la republiqueta, vete tú a saber dónde. Además, seguramente pactará alguna medida para rebajar cualquier sanción que pueda costarle o que impida el que Puigdemont pueda volver por todo lo grande, o al menos con total libertad a España., ya veremos.

Pero la semana ha sido su semana su semana grande, él tenía que lamerse las heridas, las heridas recibidas en las elecciones andaluzas y también las heridas que recibe cada vez que aparece una encuesta, donde le dan como perdedor que progresivamente va perdiendo por más. Por eso, el Debate ha servido para que dando un giro a la izquierda, un izquierdazo, la izquierda por delante primero, pueda engrasar bien su coalición y además comerse a sus socios porque al fin y al cabo lo que ha anunciado viene a ser tranquila y llanamente poner en marchar programas, ideas, ideas de chorlito que tienen los señores y señoras de Podemos y que él ha hecho suyas. Es decir, él ha sacado el podemita que lleva dentro porque ahora es lo que conviene ser. A lo mejor, dentro de un tiempo conviene ser otra cosa completamente diferente, pero ahora conviene ser eso.

Con lo cual, el Debate, el Debate que finalizó no ha sido un debate del estado de la nación, ha sido una representación para tratar de recuperar sus puntos ante su hinchada. Él cree que, efectivamente, simulando que roba a los ricos para dárselo a los pobres, a los malvados hombres de puro y gafas negras que dirigen la banca y que atesoran el dinero del esfuerzo y del ahorro de los demás, con eso él gana votos. Bueno, los resultados de esas cosas las carga el diablo, porque estos nuevos impuestos a energéticas y a la banco no tienen vocación de impuestos tienen vocación de multas, como si solo fuera multas, además anunciadas sin algún estudio, ¿qué estudios se han utilizado para para calcular siquiera estos impuestos? ¿Para aplicarlos si ni los conocían en el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía? A las ministras, supongo que se lo dijo dos horas antes para que no se les quedara cara de idiota.

Bueno, todo ha salido de esa factoría de ideólogos de Moncloa, ‘presidente da un izquierdazo’, ¿y a quién le quitamos el dinero? A la banca. Oiga, es que la banca son pequeños ahorradores a los que les vamos a hacer un agujero como resulta que los inversores en banca se quitan de en medio porque entiendan que no hay seguridad jurídica y bla, bla, bla, bla… bueno y qué más da. Qué más da 5300 millones en Bolsa, pérdidas para 5,7 millones de inversores y qué más da… Ya recaudaremos daremos algo. ¿Pero cómo vas a recaudar si solamente con la participación que tiene el Estado en Bankia, la pérdida del valor bursátil, equivale a lo que puede recaudar con ese impuesto el Gobierno? Pues hemos hecho un pan con unas tortas porque de esa manera lo que hacemos también es echar, decirle a todos los inversores extranjeros en un momento determinado, ojo que aquí hay un tío cleptómano que se queda con el dinero de los demás. Son impuestos como todo en Pedro Sánchez, arbitrarios, populistas, con los que se gravan la expectativa de indicios de un sector que tiene el de la Banca, que tiene que recuperar estabilidad, conseguir estabilidad. Si el sistema financiero padece todos vamos a padecer y esto nos va a salir ciertamente muy caro porque, en fin, vamos a vivir peor y, oiga, la recesión es probable, el crecimiento es improbable, la pérdida de empleo va a ser más que probable. Y lo peor de todo es que a este, a este tipo le queda un año y medio, en un año y medio ¿cuántos destrozos más puede causar?, ¿quién se tiene que preparar ahora, las constructoras, los supermercados, las telecomunicaciones…?









LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTRICA





Y luego, la Ley de Memoria Democrática aprobada ayer entre escenas de histeria, de histeria sobreactuada de elementos como Enrique Santiago que es el secretario del Partido Comunista de España, este es el que lleva la agenda 2030, pues háganse una idea de cómo nos van a ir las cosas el 2030. El Partido Comunista de España en el año 1956 presentó un documento impecable, impecable, oiga, que firmaba la Pasionaria, que firmaba Santiago Carrillo, que era un documento de auténtica reconciliación llamando a la reconciliación nacional en España, no a ninguna revolución pendiente. Y que tantos años después, los que se dicen comunistas, que vete tú a saber lo que hay dentro de esa olla de grillos, de esa cabeza y de todas esas cabezas. Los que ahora se dicen comunistas sostegan, como en el fondo del alma comunista y sucedáneos suele ocurrir que lo que hay que es manejar el pasado y obligar a que la memoria colectiva sea una escrita por el que manda.

Esta Ley de la Memoria Democrática no está hecha para solucionar nada, ni es una ley que surja de la petición de un clamor de la ciudadanía, es un intento de reescribir el pasado a manos de golpistas, de independentistas, hijos de asesinos, etcétera, etcétera.Sánchez es un tipo que va despedazando poco a poco la vida democrática y lo hace con maniobras totalitarias. Apoderarse de la memoria es totalitario, totalitario. ¿Cómo va escribir la crónica de la Transición un grupo de compañeros de quiénes quisieron destruirla con asesinatos, por ejemplo? Qué vamos a hacer, ¿hacerle caso a este niñato mimado, este fatuo engreído, calamitoso sujeto incapaz de cualquier consenso reformista con cara y ojo? Como le decía a las 7: Sánchez tengo una mala noticia para ti, es muy mala noticia, el franquismo no existe desde hace 45 años. Sé que eres un nostálgico del franquismo, el que no viviste por cierto, pero por favor no nos hagas a los demás vivir tus paranoias y no sometas a la tensión a la que sometes a este país por lo que más quieras si es que quieres algo.