Preocupación y malestar en el CGPJ por la reforma exprés liderada por el Gobierno

A diferencia del Gobierno, el Consejo cumple la ley, nos dicen vocales del sector conservador, que no entienden muchas cosas. Están desorientados por lo que denominan "ocurrencias" del Ejecutivo y los pasos que da sin pensar en las consecuencias. Su obligación, la del CGPJ, es sacar adelante los nombramientos del TC, y lo hará, lo intentará, lo que no sabe es cómo.

Uno de los problemas es que no hay un reglamento establecido, no hay procedimiento. "Es muy abierto", nos cuentan. Jurídicamente les parece absurda la enmienda que fija un plazo, el 13 de septiembre, para nombrar a los dos magristrados del Tribunal Constitucional. Incluso uno de los vocales nos dice que si eso lo hiciese un alumno suyo le suspendería. Otro nos dice que "esto es poner puertas al campo". Recuerdan que en septiembre se celebra la Apertura del Año Judicial y se preguntan cual va a ser el discurso de Carlos Lesmes y en qué papel dejan al Rey de España.

En muchas ocasiones no hubo nombramientos en algún pleno porque no se llegó a la mayoría necesaria. Y esto puede suceder. A día de hoy sobrevuela la idea para algunos vocales de votar en blanco. Pero eso ya se verá. De momento, mencionan el precedente del Consejo de Carlos Dívar, pero la situación era diferente, no tenía nada que ver con esta situación tan especial que vivimos ahora. Se postularon magistrados del Supremo y algunos vocales propusieron algún candidato. "Tiene que haber un concurso público, es necesario escuchar a los candidatos, como se hace con cualquier nombramiento", señala un vocal.

Tienen la sensación de que el Gobierno quiere demostrar que el Poder Judicial está sujeto al Político. Y eso no les gusta. Un vocal, muy indignado, dice a COPE que "no piensa hacerle el juezgo a este Gobierno". Y considera que lo que subyace es un enfrentamiento institucional que erosiona las bases del Estado de Derecho, un enfrentamiento provocado desde el poder político, desde el Gobierno, para que Pedro Sánchez coloque a quien quiera. Todo esto es muy grave para el Estado de Derecho. Para los vocales consultados esto es muy peligroso.