La opinión de Antonio Lobato de polémica de Carlos Sainz con Williams: "Muy poquito"

Publicado el 06 may 2025, 13:30 - Actualizado 06 may 2025, 17:31

El español Carlos Sainz, que fue noveno este domingo en el Gran Premio de Miami, el sexto del Mundial de Fórmula Uno, declaró que su "equipo" le "había dicho que Albon, que terminó quinto no" le "iba a atacar" y que "habrá que revisar" esa "batalla".

"Ha sido una carrera en la que ha pasado prácticamente de todo. Los errores operacionales del fin de semana nos obligaron a comenzar la carrera con un neumático usado de la calificación, cuando todos los demás iban con nuevo", comentó Sainz con cuatro victorias y 27 podios en la categoría reina.

EFE Carlos Sainz, en el Gran Premio de Miami

"Luego, encima, tuve ese contacto con Alex (Albon) en la curva tres y aun así he aguantado bien a los Ferrari detrás. Tuve daños en el coche por ese toque, luego él cometió un error y conseguí adelantarle. La batalla con Alex habrá que revisarla, porque el equipo me dijo que no iba a atacarme y no ha dudado en pasarme", afirmó a las televisiones.

los neumáticos

"Haber salido con el neumático usado sabía que me iba a poner con el pie cambiado, con un par de décimas de pérdida por vuelta en la primera tanda (‘stint’) por el nuevo contra el usado. Desde ahí, lo intenté todo para mantenerme en contacto con el grupo, reteniendo a Charles (Leclerc, de Ferrari) detrás, con una rueda usada y un coche dañado", apuntó el hijo del doble campeón mundial español de rallys.

“Él estaba haciendo lo que podía para defenderse. Lo intenté en la última curva y fue cuando él se movió cuando me vio que frenaba y ahí fue cuando se produjo el contacto. Es típico. Si sigues el libro, no te puedes mover tanto como hizo. Pero en una última vuelta puede pasar", opinó Sainz este domingo tras acabar noveno en Miami.

la opinión de antonio lobato

Tras estas declaraciones, en 'El Partidazo de COPE' Antonio Lobato explicó que así “es como se ha perfilado Williams esta temporada. Van a tirar con lo que tiene”.

“Están enfocados en 2026 y por eso el coche se va a desarrollar muy poquito, lo que tengan previsto hasta ahora y poco más, porque ahora en el túnel de viento solo soplan al coche de 2026”, continuó diciendo el experto en motor de la Cadena COPE.

EFE Carlos Sainz y Alexander Albon

“Entre esto, el error operativo del sábado, el compañero que le traiciona, el equipo que no le advierte, y acabo diciendo una frase que sí me pareció muy contundente, 'he perdido mucha confianza en este equipo'”, finalizó.

