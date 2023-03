Herrera: "Escrivá niega que la reforma de pensiones castigue al empleo; los expertos no comparten su opinión"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

En una semana marcada por la actividad económica, "este jueves, el BCE no se dejó llevar por el pánico, había dudas sobre subir o no los tipos de interés. Lo cierto es que el BCE mantuvo su postura de subir los tipos un 0,5%. Esto, seguramente, se traducirá hoy, de alguna manera, en el mercado bursátil. Había nervios en los mercados y las bolsas han cerrado con ganancias".

"La pregunta que podemos hacernos es si esto ha quedado ya definitivamente conjurado. La crisis bancaria de esta semana. Algunos expertos dicen que habrá algún banco más en problema, pero que no debería suponer un contagio del conjunto del sistema. Recuerden que el ruido de estos días ha venido causado por los inversores, no por el pánico de los depositantes. En Europa no se han presentado en la ventanilla a pedir su dinero. El BCE demostró que su prioridad es seguir luchando contra la inflación, es decir, recoger el dinero que ellos mismo pusieron en manos de los Sánchez y compañía durante la pandemia", ha analizado Herrera.

En clave política, el tema que marca la actualidad son las pensiones. "Ayer el gobierno aprobó su no reforma de la Seguridad Social. El ministro ha negado que los cambios vayan a castigar al empleo en España, pero esa no es la opinión de empresarios y expertos. La reforma establece tres subidas de las cotizaciones sociales, el mecanismo de equidad, un 0,6%, el destope de las bases máximas de cotización con una subida del 1,2% y una cuota de solidaridad, que la pagan los salarios más altos y que llegará hasta el 7%. Esta reforma ha buscado solo el acuerdo de los sindicatos. Se ha aprobado como decreto ley", ha explicado el comunicador.

"Hay un artículo de 'Voz Populi' que habla del 'abismo griego'. Ese abismo al que nos pueden llevar determinadas reformas como esta. En Grecia, la fiesta hubo que pagarla con recortes el 40% en pensiones. Con un aumento de las pensiones. El 10 de diciembre, si hay elecciones, el Gobierno puede cambiar, pero lo que no cambia son los problemas que seguirán siendo los mismos. Sobre todo la incapacidad de la clase política de conectar con la realidad, y el dejarse y abandonarse en posturas demagógicas como la de Escrivá", ha comparado.

Por otro lado, el bono térmico social sigue en el foco de la polémica: "Ayer el Gobierno anunció que lo modificará poniendo un tope de renta a las familias para tener acceso a ese bono. Lo peor es el discurso con el que viene aderezado. Hace mucho tiempo que los expertos independientes vienen advirtiendo de los fallos en el diseño de las ayudas sociales".

"A pesar de las denuncias, el Gobierno, instalado en la soberbia, no hizo nada cuando se decía. Solo se ha dignado a actuar cuando ha visto que cobró las ayudas el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. A eso se dedica el Gobierno de España y ese ministerio presidido por una de las sectarias más insolventes del Consejo de Ministros, Teresa Ribera", ha desgranado.

Por otro lado, ayer Tamames y Abascal presentaban la moción de censura: "Intentaron zanjar polémicas, pero aquí cada día queda más claro que es una moción contra el PP, en la que el PP es mejor se disimule a si mismo. Esto no va con ellos. Tamames dará una conferencia muy interesante. Si esta moción tuviera alguna posibilidad de salir adelante, Tamames no sería el candidato". Además, "ha regresado el Tito Berni a la actualidad. COPE ha tenido acceso a la carta que la responsable de xxxxx





El riesgo de que hayan tenido acceso a los fondos europeos. Es decir, Bruselas se mosquea.