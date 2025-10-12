COPE
Por qué Fernando Martín no es un buen español

Fernando Martín celebra el Día de la Hispanidad… ¡a su manera irrepetible! Para él, ser español no siempre significa comer jamón, pelear por pagar en el bar o cantar el himno al pie de la letra. Entre bromas sobre tapas que nunca llegan, deseos sexuales… de un pez, y frases que podrían haber salido de los primeros españoles en América, Martín combina historia, humor y esa chispa única que solo tenemos en España. 

Fernando Martín con Cristina López Schlichting
El españolísimo por Fernando Martín

13:00 H | 12 OCT 2025 | BOLETÍN

