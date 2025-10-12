Solo necesitas DOS ingredientes para preparar estos canelones que dejan al equipo salivando

¡Que ya es domingo, lo sabemos! Así que Paufeel viene a Fin de Semana con una nueva receta. Son los canelones de puerro/berenjena...

Ingredientes para 2 personas:

4 puerros

1 calabacín

2 latas de atún

2 cucharadas salsa de tomate

2 huevos cocidos

30 gr queso yo he usado @kerrygold

Para la bechamel:

Calabacín cocido con o sin piel, sin piel te quedará más blanquita

100 ml de leche aproximadamente

Sal, pimienta y nuez moscada al gusto

2 cucharadas aceite de oliva virgen extra

Elaboración:

Corta la parte blanca del puerro, corta también el calabacín y ponlo todo a hervir durante 15 minutos, pasado el tiempo, pasa los puerros a agua con hielo y reserva el calabacín.

Seca bien los puerros, ponlos en una fuente y córtalos sin llegar al final.

Pica el huevo cocido y mézclalo con el atún y el tomate.

Rellena los puerros y haz la bechamel triturando todos los ingredientes, la leche, no la eches toda y así ajustas la textura deseada.

Vierte la bechamel, ralla el queso y lleva a la freidora de aire durante 5/7 min a 180 grados, si lo gratinas en horno serán unos 10/12 min a 180.