Carlos Herrera: "A día de hoy, pagar el alquiler se lleva, de media, el 43% de la renta de un inquilino"

Carlos Herrera ha comenzado la mañana con la vista puesta en el Senado. "Este martes se celebra el último debate entre Sánchez y Feijóo en el Senado antes de las elecciones del 28 de mayo. La comparecencia ha sido solicitada por Sánchez para informar de los planes del Gobierno en el contexto económico y social de la guerra de Ucrania. Dicho de otra manera, es un pleno para hacer propaganda del chorro de millones que el Gobierno está repartiendo sin freno", ha comenzado recordando el comunicador.

"Sánchez no ha explicado al parlamento cuestiones tan importantes como su cambio de postura respecto al Sáhara, pero sí ha solicitado esta comparecencia para vender el último invento de la factoría de propaganda, que consiste en presumir de capacidad de gestión. Fíjense, presumiendo de capacidad de gestión. Lo que en realidad debería decir es que gasta mucho más que la derecha y cobra muchos más impuestos. Sánchez ha disparado el gasto público en España sin que la calidad de los servicios haya mejorado. Sánchez presume de gestión, pero no vaya a pedir una cita con la Seguridad Social, porque es misión imposible. Sánchez es, con Boris Jonshon, el que peor gestionó la pandemia. Somos los únicos que no hemos recuperado el PIB perdido en el 2019 y 2020. Sánchez presume de gestión cuando lo único que ha hecho ha sido subir el gasto público, la deuda y los impuestos", ha analizado Herrera.

La vivienda y Doñana, a debate en el Senado

En este punto, se ha fijado en los asuntos que se esperan que se traten en el debate, el primero de ellos la vivienda: "No se si Sánchez va a sacar 50.000 pisos más de la chistera, pero lo más probable es que la cuestión de la vivienda vuelva a formar parte del debate. Estamos asistiendo a un notable endurecimiento de la vivienda del alquiler. La oferta de pisos en alquiler ha caído un 30% desde que Sánchez llegó al Gobierno, según los expertos. Hoy, pagar el alquiler, se lleva una media del 43% de la renta de un inquilino".

Y el otro, Doñada: "Ayer el Gobierno se apuntó otro tanto con el rechazo de Bruselas al plan de Andalucía para regularizar determinadas fincas de regadío en Huelva. Son fincas que no pertenecen al parque. Bruselas está poblado por unos integristas del ecologismo, que si fuera por ellos, no habría ningún tipo de actividad en el entorno de Doñana. Nada de eso de visitar Doñana con los funcionarios del parque, como ahora".

El problema de la sequía en España

Además, ha dedicado unos minutos a poner el foco en la sequía, que tanto preocupa: "Hoy miramos al cielo porque comienza la ola de calor que nos va a hacer sentir como si estuviéramos en lo más crudo del verano en pleno mes de abril. Se va a notar sobre todo en el sur y el este de la península. La sequía en el campo comienza a ser cosa seria, en Cataluña el riego del canal de Urgel cierra por falta de lluvia, es la primera vez en la historia que se toma una medida tan drástica".

"La mitad de los cultivos están en peligro, como en tantos otros lugares de España. En Extremadura no están mucho mejor, desde ayer está activo el segundo riego de emergencia para 37 términos municipales. Este canal proporciona agua a miles de agricultores que llevan dos meses sin ver la lluvia", ha añadido.