"Yolanda Díaz se defiende y el bolso es de un mercadillo portugués de 25 euros; falsificación, piensan algunos, que es un delito que destruye 45.000 empleos en España, señora ministra de Trabajo"

La frase "estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros", atribuida a Groucho Marx, resuena en la última polémica que rodea a Yolanda Díaz. Así lo ha apuntado Ángela Sánchez en su sección "Femenino Singular" del programa La Linterna de COPE con Ángel Expósito, donde ha señalado que la vicepresidenta segunda parece haberse pasado "del manifiesto comunista al camarote de Groucho", y todo a raíz de un bolso.

Del lujo a la falsificación

La controversia se ha desatado a raíz de una foto de Yolanda Díaz junto a su hija, en la que esta última luce un bolso de cientos de euros. El chaparrón tuitero no se hizo esperar, especialmente por parte de quienes en su día confiaron en las consignas progresistas de su marca, Sumar. En su defensa, la ministra ha asegurado que el bolso procede de un mercadillo portugués y que su valor no supera los 25 euros.

EFE La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz

Esta explicación, lejos de zanjar el asunto, ha abierto un nuevo debate sobre una posible falsificación, como se ha analizado en distintos programas de COPE. "Falsificación, han pensado algunos que, además de un delito, es algo que destruye 45.000 empleos en España, señora ministra de trabajo", ha recordado Ángela Sánchez.

Falsificación, han pensado algunos que, además de un delito, es algo que destruye 45000 empleos en España" Ángela Sánchez Subdirectora de Mediodía COPE

Las incongruencias y el "postureo"

La polémica también pone de relieve el vacío legal que existe en España respecto a la compra de falsificaciones para uso personal, una práctica que tiene un impacto directo en la economía y el empleo. Las críticas hacia la ministra se centran ahora en la incongruencia y el exceso de postureo.

Este episodio ha llevado a acusaciones de hipocresía y a una crítica sobre la "falsedad fundamental" que, para algunos, representa esta situación. Aunque tanto ella como cualquier persona "se ponga lo que quiera, faltaría más", como ha apuntado Sánchez, "el resto también somos libres de criticar incongruencias".