El aviso de un agricultor de Extremadura con el aceite de oliva por las altas temperaturas: "Nos va a costar"

Hemos tenido el marzo más seco y el más cálido de lo que llevamos de siglo, según el último balance del Ministerio para la Transición Ecológica. Pero la Mesa de la Sequía no se convocaba desde marzo de 2022. A pesar de que los agricultores llevan pidiendo soluciones desde hace meses, como hemos denunciado antes en 'La Noche de COPE'. Por fin, la semana pasada se reunieron el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con las organizaciones agrarias, las cooperativas agroalimentarias y a las comunidades de regantes.

La principal conclusión es la constatación de que hay grandes pérdidas por la falta de agua. El 60% del campo español se asfixia. Y la reserva hídrica está en el 50%. Sobrevuelan algunas propuestas como: la modernización de los sistemas de regadío, disponer de otras formas de aprovisionamiento, como las desaladoras o el abaratamiento del coste energético. Y mientras tanto, se dan por pérdidas muchas de las cosechas de trigos y cebadas en Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha y Murcia y en las zonas más áridas de Aragón, Cataluña y Castilla y León, como conocemos en 'La Noche de COPE'.

Daniel es agricultor, es joven. Se define en Twitter como consultor agrícola, biólogo, cerealista, olivarero y pistachero. Y lo mejor, dice: "Trato de dar a conocer la agricultura a todo el mundo". Por eso ha pasado por 'La Noche de COPE' para explicarle a Beatriz Pérez Otín su situación, que es la de muchos de los trabajadores del campo de las zonas que hemos descrito anteriormente, y para conocer cuáles son las posibles consecuencias y las soluciones.

Todo perdido

Deja claro que su "zona entera está perdida". Sobre cómo están regulando desde las confederaciones hidrográficas, Daniel aclara en 'La Noche de COPE' que "todavía falta por concretar cómo lo van a gestionar del todo, pero de momento la mayoría de zona ya han anunciado entre 300 y 400 m3 de dotación". "En la práctica, es una reducción del 60 o 90% según caso", sentencia, "unos riesgos de emergencia para sacar los árboles, pero no da para sacar una cosecha adelante".

Este año la cosecha está siendo la más cara de la historia y "el problema es precisamente ese": "Hemos tenido el año con los costes más disparados que hemos tenido nunca, en torno al doble de lo habitual, y es el primer año que recordamos que la cosecha es cero". "Siempre hay años malos, pero tanto como para no cosechar ninguno, la solución debe pasar por facilitarle liquidez a los agricultores para que puedan afrontar la campaña, porque, sino el desastre de esta, se nos va a unir al desastre la siguiente", avisa Daniel en 'La Noche de COPE'.

El aceite

El agricultor tiene "cebada, centeno y guisantes" y lo tiene "todo perdido". De ahí viene también "el gran problema con los asociados", que ya no es solo que afecte a los agricultores, "sino a toda la economía que se desarrolla en torno a ellos": "Todas las empresas de servicios, cosechadoras, venta de abonos, fitosanitarios, almacenistas del grano, transformadores... toda esa gente se queda también sin trabajo este año". El agricultor hace una reflexión en 'La Noche de COPE' sobre lo que puede suceder con el aceite, en concreto por las altas temperaturas que sufrimos a estas alturas del año que puedes escuchar aquí.

Sobre cómo se están preparando, Daniel deja claro que "evidentemente una sequía de este nivel no la puede prever nadie y prácticamente no hay nada que hacer": "Ya utilizamos cultivos muy resistentes a la sequía, con pocos requisitos de agua, para que se adapten a nuestro clima; hemos invertido en innovación muchísimo, la gente no se hace la idea de cuánto cuando utilizamos satélites, drones, maquinaria conectada al tractor... lo tenemos todo monitorizado, pero eso no te evita lo que te pueda traer el clima".