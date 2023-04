Un joven de Málaga no da crédito con la propuesta de una inmobiliaria con su piso: "Con el agua al cuello"

A lo largo de esta jornada, en COPE venimos contando cómo se ha incrementado el precio de los alquileres y la compraventa de viviendas. Cada vez es más complicado encontrar un piso, lo cual, especialmente para los jóvenes, hace más difícil la tarea de poder independizarse. Un problema que ya no solo afecta a las grandes ciudades, sino también a otras áreas metropolitanas.

Málaga es uno de los casos en los que, en los últimos años, los precios se han encarecido hasta un 20%. El buen tiempo, la costa y las grandes inversiones por parte de las empresas tecnológicas ha hecho que los alquileres se hayan disparado en los últimos días. De hecho, hay quienes aseguran que es una de las provincias que más ha subido en toda España a lo largo de los últimos años. En pocas palabras, está todo lleno. No hay pisos suficientes y se calcula que las casas disponibles ha caído un 50%.

No obstante, aún hay personas que, pese a la crisis y la alta demanda de pisos en la ciudad, hacen buenas acciones. Álvaro es un joven de Málaga, cuya familia ha heredado recientemente un pequeño estudio de una habituación en el centro de la ciudad. Su familia pedía 400 euros por dicho estudio. No obstante, la respuesta que recibió por parte de las inmobiliarias al poner el piso en venta, no pudo evitar sorprenderle.

"El otro día puse la vivienda en un portal inmobiliario, en el centro", ha contado Álvaro en 'Mediodía COPE'. "A los pocos minutos me empezaron a llegar mensajes de inmobiliarias, pidiéndome que subiera el precio, que el mercado estaba más alto, más caro, que pidiera más meses de fianza", ha agregado el joven. Él, no obstante, se mantuvo firme con aquella decisión: "Dije que le precio era el mejor para que las personas que entraran a vivir pudiesen hacerlo de forma digna, no ir con el agua al cuello para pagar el alquiler y pudieran tener una capacidad de ahorro, para que así tener una vivienda propia", ha concluido el joven.

Una respuesta que, desde luego, no es algo común. Más aún, si tenemos en cuenta que no las inmobiliarias le estaban pidiendo que subiera el precio de alquiler hasta los 800 euros y, aun así, habría encontrado un inquilino en tan solo cuestión de horas.





Málaga, mucha oferta y poca demanda

Como ya venimos contando, la ciudad de Málaga tiene graves problemas de oferta y demanda de apartamentos. El caso de Álvaro no es el único llamativo en estos casos. Patricia ha asegurado en 'Mediodía COPE' que pese a haber comenzado su búsqueda de piso antes de la pandemia, pero no fue capaz de encontrar nada en la ciudad. Fue así como tuvo que irse a un apartamento familiar en Torremolinos. "No pudimos encontrar absolutamente nada en Málaga", ha asegurado.

Jaime, no obstante, fue capaz de conseguir un apartamento gracias a su agilidad. Cuando se enteró de que un amigo suyo estaba a punto de abandonar el piso en el que estaba viviendo, él se puso rápida y directamente en contacto con el casero para que no se lo quitaran. Está a punto de mudarse.

Amalia, por su parte, defiende que la ciudad está sufriendo las consecuencias de estar en el punto de mira de los inversores, que compran pisos en la ciudad para hacer negocio, alquilándolos a los turistas.