Exclusiva de Carlos Herrera: el Rey Juan Carlos valora venir a España este fin de semana

Desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera viene informando de la fecha en la que el Rey Juan Carlos tiene pensado regresar a España, en “un viaje relámpago” dice el comunicador de ‘Herrera en COPE’, este fin de semana.

Como ha anunciado Herrera “el Rey Juan Carlos tiene previsto, si no se produce ningún inconveniente que lo desaconseje, venir próximamente a España con motivo de las regatas en Sangenjo. Parece que aprovecharía para pasarse por La Zarzuela, aunque sin dormir allí, porque saben ustedes, ese es el tema que el Gobierno exige, o que la condición del Gobierno exige para que todo salga fluidamente”.

El Rey Juan Carlos vendría a españa a pasar tan solo el fin de semana

Una noticia de la que “los próximos días van a ser días para confirmar alguna de estas situaciones, alguna de estas circunstancias”, pero Carlos Herrera confirma que “vendría el Rey Juan Carlos tan solo a pasar el fin de semana, en el caso de que no pudiera poder disfrutar de su casa en La Zarzuela, como así le impide el Gobierno y se lo hace saber la Casa del Rey”, señalando que “es una decisión por lo tanto que tiene que tomar todavía en el ámbito de estos días”.

Como hemos conocido, este fin de semana, y como ha recordado Carlos Herrera "el Rey Felipe ha ido al Golfo Pérsico, a Abu Dabi, a presentar sus condolencias por la muerte del jeque de allí; bien, hasta ahí normal, lo que es que se llama pegar el cabezazo, tú a pegar cabezazo, qué buena persona era, se llevan siempre a los mejores… en fin, estas cosas que decimos. Y, luego te vuelves y normalmente eso lo hacemos a un tanatorio, relativamente cercano, que se ha tenido que trasladar a Abu Dabi, que ahí 6 horas no te las quita nadie, ir y volver en el día". De esa visita del Rey al país árabe, Herrera ha recordado "un pequeño detalle, en Abu Dabi vive su padre el Rey Juan Carlos que hace dos años, prácticamente, salió de España para no crearle problemas ante un Gobierno que le acosaba, una situación que ha despejado, por cierto, y que debería haber servido para que si el Rey Juan Carlos quiere, que tampoco creo que tenga muchas ganas, se venga a España diversas ocasiones".

"Dice, informa la Casa Real que el Rey Felipe habló por teléfono con su padre una vez en el avión. ¿No hubo tiempo para verse, no había rincones discretos en Abu Dabi para poderse ver cinco minutos? Bueno, el caso es que dio el cabezazo, se volvió a montar en el avión y desde el avión le llamó y dice ‘ya nos vemos en Madrid’. Claro, el ‘ya nos vemos en Madrid’ quiere decir que se supone que dentro de algunos días el Rey Juan Carlos tomará un avión y vendrá, vean ustedes el programa de regatas de Sangenjo y en función de eso -yo de regadas no entiendo-, pero bueno, en función de eso a lo mejor le puede apetecer ir a disputar alguna de ellas. Bueno, eso es coger el avión vamos, el vuelo Abu Dabi-Sangenjo todavía no se ha abierto, o sea tiene que volar a otro sitio y luego irse ese hasta Vigo. ¿Eso puede ser Madrid?, sí, a lo mejor, hay otras posibilidades; pero y si es Madrid ¿parará en su casa? Porque el problema estaba, como saben ustedes, en que el Gobierno no quiere que duerma en La Zarzuela, a lo mejor que se eche una cabezadita en el sillón puede, en el sillón de su despacho así con la cabeza, ¡ay!, que no te quedes dormido ¿eh?, vaya que entonces estés aprovechando recursos públicos. Y Juan Carlos quiere, si va a La zarzuela quedarse en La Zarzuela, no irse a la casa de un amigo y ahí está el problema; que a lo mejor va a Sangenjo a la regata y de vuelta cuando pase por Madrid para irse a coger el avión, pues saluda a su hijo y tiene la agenda libre. Eso es lo que hay"

Critica Carlos la actuación del Gobierno con el Rey Juan Carlos y las premisas que se da para decirle lo que puede o no hacer, "y como todo es un esperpento, todo es un esperpento por mor de un Gobierno que ha inflado la investigación de las causas hasta la náusea con tal de fastidiar todo lo que pudiera, ahora lo único que le queda es decirle que no puede dormir en su casa, es un disparate, es un disparate tremendo. Bueno, vamos a ver".

Por último, avisa Herrera que "ya le iremos avanzando más cosas a medida que sepamos pero les prometo que eso es todo lo que sé".