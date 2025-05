Santi Cañizares apunta los grandes problemas que ha tenido el Real Madrid durante la temporada: "No se puede ir por la vida"

Madrid - Publicado el 11 may 2025, 21:15 - Actualizado 11 may 2025, 21:30

El FC Barcelona consiguió este domingo una gran victoria ante el Real Madrid por 4-3 en un encuentro que se puso de cara para el Real Madrid con un doblete de Kylian Mbappé, pero el equipo blaugrana ya dio la vuelta antes del descanso 4-2 con un doblete de Raphinha , más los tantos de Lamine Yamal y Eric García.

Los merengues solamente pudieron maquillar el resultado, también a través de Mbappé (4-3) . Los de Hansi Flick llegaron a marcar el quinto tanto a través de Fermín, pero su gol fue anulado por una mano previa del jugado culé.

la cuenta atrás

El Barça comienza la cuenta atrás para cantar el alirón y levantar una nueva Liga. Situación que puede ocurrir ya la próxima jornada que se disputará de forma intersemanal.

El miércoles, el Real Madrid recibe el miércoles al Mallorca en el Santiago Bernabéu. Si los blancos no ganan, el Barça ya será campeón.

En el caso de que los de Ancelotti ganan a los baleares, el Barça será campeón si ganan el jueves al Espanyol en Cornellá.

EFE Los jugadores del Barça celebran la victoria ante el Real Madrid

hansi flick

Pese a que con esta nueva victoria en un Clásico su equipo tiene 7 puntos de margen, con 9 en juego, sobre el Real Madrid, el técnico alemán Hansi Flick todavía no se ve campeón de Liga. "No. Esto es fútbol. No sabemos qué pasará, estamos en una buena posición y necesitamos 3 puntos más y es lo que queremos conseguir lo antes posible. Cada partido será duro y todos los rivales nos quieren ganar. Tenemos calidad y cuando jugamos como hoy, creo que podemos llegar al título".

EFE Hansi Flick consoló a Mbappé tras el Clásico

el análisis de santi cañizares

El exguardameta internacional Santi Cañizares estuvo comentando el Betis-Osasuna en Tiempo de Juego, y antes del encuentro realizó un duro análisis de la temporada del Real Madrid: "No se puede ir por la vida sin defender bien. No puedes ganar títulos sin defender bien. Las defensas ganan títulos, los ataques son fundamentales, pero si no defiendes bien, te pones con una renta de 0-2, y te generan siete ocasiones en un momento. Dos te meten, tres, cuatro, las que sean te meten"

"Los mecanismos defensivos son los que hacen importante una defensa. Nunca en la historia los ha tenido. Porque han defendido ahí cada uno a lo que sabe. Y con tanto talento defensivo, tanto talento, más o menos le ha salido bien", añadió Cañizares.

AP / Cordon Press Los jugadores del Real Madrid, cabizbajos tras la derrota en el Clásico

"En una defensa, el éxito tiene que ver, evidentemente, con el talento individual, pero una vez que ya se supone que eso existe, porque llevan una camiseta que no se la pone cualquiera, tiene que ver con la táctica y con el esfuerzo. Y yo creo que las dos cosas han faltado durante todo el año. Por eso es difícil ganar títulos así", sentenció Cañizares.