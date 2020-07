Barbosa: "¿Que las estadísticas de España sean tan poco creíbles habrá aumentado la desconfianza del turismo?"

Audio

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este lunes 27 de 2020.

Si regenta usted un hotel en Málaga, en Alicante, en Canarias, en Baleares o en cualquiera de esos destinos turísticos frecuentados por turistas británicos, vaya desde aquí todo nuestro ánimo porque lo menos que le pueda pasar este lunes, es que el el teléfono le ponga la cabeza loca.... Que si cancelaciones, que si cambio de fechas para un viaje previsto, que si preguntas por aquí, que si dudas por allá....

Vamos, la que han liado, primero los brotes y luego la decisión del Reino Unido de imponer, así sin anestesia ni previo aviso, una cuarentena de 14 días a todos los que vengan de España.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE BARBOSA

Menos mal que le dimos cremita el otro día a los Yanitos de Gibraltar, regalándoles esa reunión informal-bilateral. Así nos lo agradecen los de la Union Jack.

El caso es que, antes siquiera de que termine el mes de julio, España está negociando con Londres para salvar los muebles de nuestro turismo en esta campaña de verano. Acuérdense que uno de los principales motivos para acelerar la desescalada, al margen de dar oxígeno a las cabezas que ya no podían con más confinamiento, era tratar de dar coba al sector turístico.

Bueno, pues un mes y cinco días después de comenzar “la nueva normalidad” estamos en la triste tesitura de ver si somos capaces de convencer a los británicos para que, por lo menos, salven de la cuarentena a Baleares y a Canarias...

À?

CUADRAR EL CÍRCULO DEL TURISMO

Los británicos son tan imporantes porque se dejaron 8.500 millones de euros el año pasado. Son el 20% de nuestro turismo, y si ahora los pocos que iban a venir, no lo hacen por la cuarentena, apaga y vámonos...

El caso es que ya dijimos en su día, a finales de junio, que había que cruzar los dedos para que la vuelta a la “nueva normalidad”, o como se le quiera llamar, permitiera cuadrar el círculo…

Que la gente corretee por ahí, que haya ocio nocturno, que trabajen los temporeros, que vengan los turistas y que la cosa no se descontrole para, por lo menos, llegar a la orilla para que, por lo menos, los brotes nos permitieran salvar el mes de julio y, ni que fuera, buena parte del mes de agosto...

¿Qué ha pasado para que el motor se gripe a 26 de julio, día de ayer, cuando esto se lía como se ha liado?

Pues que vamos camino de los 300 brotes, con transmisión comunitaria en territorios como Cataluña y Aragón y con un alto número de asintomáticos. Que los asintomáticos, puede tener una doble lectura: “Hay un gran número de asintomáticos porque estamos haciendo muchas pruebas, y los estamos detectando”. Esa es una.

La otra es, ojo porque se está demostrando que hay mucho asintomático, que va contaminando por ahí hasta que lo sacan de circulación y eso puede ser la antesala de los contagiados con síntomas de las próximas semanas...

La cuestión es que esos datos, justificada o exageradamente, han servido de coartada a otros países para darnos el palo. Había avisado Noruega, había avisado Bélgica... Y ya el viernes la cosa se puso tensa, cuando Francia recomendó encarecidamente a sus nacionales que no viajaran a Cataluña.

EL GOLPE DEL REINO UNIDO

Y algunos pensaron: “Hombre, esta es la típica maniobra franchute para tratar que sus ciudadanos se queden en Francia, gastándose allí los cuartos, en vez de venir a España y tal y cual". Bueno, en todo caso, lo de Francia era una recomendación El golpe duro, duro de verdad, ha venido con el Reino Unido.

Allí, donde no están en una segunda ola, porque directamente siguen enredados en la desescalada, el Gobierno de Londres ha impuesto esa cuarentena de 14 días a todos los que lleguen a su territorio procedentes de España, es decir, vieron los datos del viernes y decidieron, así sin anestesia, sacarnos de la lista de países seguros metiendo, desde ayer, en un follón tremendo a miles de personas.

La de británicos que ayer llamaron a su jefe para decirles: "Oye, que estoy en España y ahora me dicen que cuando vuelva tengo que estar 14 días encerrado en casa. ¿Qué hago? Si apuro las vacaciones, no podré ir a trabajar cuando llegue, y si ve voy ya, me quedo sin vacaciones, que tampoco es plan…

Aquí lo curioso, es que Londres ha recomendado a su gente que, si están de vacaciones, pues ya que las terminen. Pero, claro no es tan fácil porque luego cada uno tiene sus condicionantes laborales y familiares. Y a esto sumen el lío que está por venir...

Los británicos que hoy tenían billete para volar a España, es decir, los que todavía no se habían gastado el dinero y todavía están a tiempo de no gastárselo. Y esos no tienen la excusa de llamar al jefe y decirle: "Oye, que me ha pillado esto aquí de golpe y porrazo". El que coja hoy un avión destino a España ya sabe lo de la cuarentena a la vuelta. Así que el cacao de cancelaciones y modificaciones es de aquí te espero…

A esto se ha sumado, que el operador turístico Tui, que trae británicos a España a punta pala cada año, ha decidido suspender directamente sus vuelos a la España peninsular hasta el 9 de agosto. TUI sólo mantiene los vuelos con las islas. Los que tenían que viajar entre hoy y el 9 de agosto pueden cancelar o modificar su reserva. Los que tengan que viajar a partir del 10 de agosto, el 31 de julio esperan poder decirles cómo está la cosa, es decir, incertidumbre total, que es lo peor que le puede pasar al turismo.

Y miren, TUI, por lo menos, apuesta por seguir considerando a Canarias y Baleares como lugares seguros, por lo que pide al Gobierno británico que implante corredores seguros con las islas. Vamos a ver, como decimos, si el Gobierno es capaz de arrancar esa concesión a Londres, mientras insiste en asegurar que en España la situación está bajo control.

Miren, en Canarias y Baleares todavía tienen la esperanza de que en las próximas horas se llegue a un acuerdo para los corredores seguros...

¿Pero qué pasa con destinos peninsulares donde los británicos también son fundamentales? Que pasa con Málaga o con Alicante, por ejemplo...

Pues la Comunidad Valenciana ya ha pedido que no se olviden de ellos en las negociaciones, mientras, a pie de playa, los hosteleros se mentalizan para lo peor. Pues eso ya dependería de que, dentro de unos días, el Gobierno británico analizara los datos de España y, viendo que lso datos son mejores, levantara el veto. En cualquier caso, preguntas que hay que hacerse ahora:

LAS PREGUNTAS CLAVE

-¿Qué puede hacer el Gobierno ahora para convencer al Reino Unido y salvar los muebles o para evitar que otros países tomen una decisión parecida?

-¿Hay espacio para medidas audaces como ofrecer PCRs a los que dejen España, evitando que la cuarentena sea necesaria en caso de que den negativo? Algunos dirán que eso sería muy caro, pero más nos va a costar que no vegan los turistas...

-Otra pregunta que cabría hacerse es: ¿Ha hecho el Gobierno lo suficiente?

-¿Nos hemos encargado, de forma proactiva, de enviar informes a las diferentes cancillerías haciéndoles ver que los brotes se producen en el ámbito familiar y el contexto del trabajo en el campo, y vendiendo la idea de que la situación está controlada en los circuitos turísticos?

-¿Ponerse de perfil, y dejar esto en manos de esa heterodoxia autonómica, que está tomando decisiones ahora aquí y ahora allí, ¿no estará facilitando que la situación se deteriore sanitaria y economicamente?

-Otra pregunta, ¿qué nuestras estadísticas tengan poca credibilidad habrá aumentado la desconfianza en el extranjero?

Porque el Gobierno central sigue sin actualizar los datos oficiales de fallecidos, y en fin de semana ni se molesta en actualizar los datos de las autonomías, que son francamente dispersos, de los más de 800 contagios de Cataluña, pero bajando a los sólo 7 contagios de Madrid, pero con más brotes...

Y luego hay otra reflexión: si el Reino Unido está acabando ahora su desescalada, de hecho este fin de semana ha abierto piscinas y gimansio, ¿se le puede criticar que impongan cuarentenas? Porque eso es lo que hizo nuestro Gobierno al final de nuestra desescalada. Gobierno, por cierto, al Gobierno se le ve bastante ufano….

Fuentes de Moncloa han hecho saber este fin de semana que sienten que “Europa, con las ayudas económicas, les ha regalado dos años de tranquilidad” y que “la legislatura empieza ahora”.

Pues para mucha gente la legislatura no empieza ahora… Empezó el año pasado, y continuó en la primera mitad de este 2020, con 44 mil 868 fallecidos, que son ya los que reconoce hasta el diario 'EL PAÍS', tras contrastar los datos de las autonomías.

El dato oficial del “gobierno ufano” sigue en menos de 29 mil, sin que a nadie le incomode esa falta de compromiso con la realidad. Y la realidad es la que es. El Reino Unido nos ha dado un rejonazo dramático, a lo que habrá que sumar el posible efecto imitación de otros países.