Reino Unido pondrá en cuarentena a todos los viajeros procedentes de España

El Reino Unido obligará a mantener una cuarentena de dos semanas a los viajeros que regresen desde España a partir de este medianoche, según informa la prensa local.

"A partir de la medianoche de este sábado deberán pasar dos semanas en cuarentena en caso de que estén infectados con coronavirus", informó el periódico Sunday Times. debido a la epidemia de covonavirus, según anuncia la prensa local, informa Reuters

Tim Shipman, del Sunday Times, ha asegurado en un tuit hoy que el Gobierno de Reino Unido anunciará en breve que los turistas que hayan visitado España tendrán que permanecer en cuarentena durante dos semanas cuando regresen al Reino Unido desde el domingo, ya que España experimenta una segunda ola de infecciones por coronavirus.

BREAKING: Govt to announce shortly that tourists in Spain will have to quarantine for two weeks when they return (unless they're back by midnight tonight). Second wave of Covid-19 there has prompted decision to kick Spain off the safe country list