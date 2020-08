La advertencia de Herrera sobre las medidas económicas de Iglesias, entre lo mejor de 'Herrera en COPE'

El periodista y presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, ha querido comentar la actualidad política y económica del país, en un momento duro para España pues está en plena lucha contra la COVID-19. El comunicador ha querido explicar una a una las medidas que el Gobierno de Sánchez está aprobando y sobre todo, por quién la están aprobando y lo que supone dentro de la lucha entre PSOE y Unidas Podemos.

Para el periodista, las medidas de 'choque' que el Ejecutivo está aplicando en pleno mes de abril son peligrosas porque hacen que España se esté encaminando hacia un intervencionismo en vez de un aperturismo, donde aboga Herrera.

Encaminados a un intervencionismo

En este sentido, Herrera en su monólogo de las 08:00 ha señalado lo siguiente: "El vicepresidente de la cosa social ayer, por supuesto volvió saltarse la cuarentena para apuntarse el tanto de las medidas, y a sus lados sus lados estaban a las ministra de Economía y de Hacienda que son las que tienen que buscar el dinero para pagar todo eso, estos subsidios que de forma atropellada y desordenada el Gobierno va poniendo sobre la mesa; Iglesias ya dijo quiénes van a ser los paganos: los grandes tenedores de vivienda en alquiler tendrán que elegir si admiten una quita o una moratoria de 4 años en las rentas, se prohíben los desahucios y se establece una moratoria en el pago de las rentas".

Para el periodista, esto tiene unas consecuencias claras: "Miren, independientemente del acierto o no de alguna de estas decisiones, lógicamente es muy sensata, desde las primeras medidas de liquidez a los últimos decretos que se han aprobado lo que hay es una tendencia cada vez más clara a la rigidez económica, ¿a qué?, al intervencionismo qué significa el triunfo de la Iglesias sobre el Calviño. Ayer tuvo un lapsus fantástico la ministra Montero cuando presentó a Iglesias como vicepresidente económico luego rápidamente, en fin, salió de él".

Consecuencias políticas y económicas

Como ya se ha explicado, el periodista aboga por intentar encaminar el país hacia otro movimiento, que precisamente busca la flexibilidad empresarial y económica: "Pero bueno el triunfo de Iglesias es cargar sobre las empresas el peso de esta crisis, tú prohíbes despidos, desahucios, prohíbes subidas de precios, cortes de suministro, vigilas los ERTEs, etc, etc; bueno todo lo que usted quiera pero un diseño de salida de la crisis muy rígida, contraria la flexibilidad. En este momento lo que hace falta es flexibilidad no salidas ideológicas, salidas ajenas a la realidad económica española, quien nadie aquí va a discutir, ni usted ni yo ni nadie, que son necesarias ayudas a los más vulnerables pero el Gobierno no consigue evitar esa imagen de actuar de manera desordenada, dispersa, acumulando decretos leyes sobre decretos leyes, creando una maraña administrativa que genera mucha confusión".

