La lección de Herrera a Iglesias y a Podemos tras sus ataques a los jueces, entre lo mejor de Herrera en COPE

Carlos Herrera, director de Herrera en COPE, ya denunció hace unas semanas las agresiones que desde Podemos se estaban ejerciendo sobre los jueces, unas palabras que en la actualidad adquieren relevante sentido tras la sentencia de Podemos en la que se ponen en duda la labor del juez que está investigando la supuesta 'caja B' de la formación de Pablo Iglesias.

En el mes de abril, Iglesias llamó “prevaricadores” a los jueces por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra su compañera de partido, la diputada de Podemos, Isabel Serra, por un delito de lesiones. Para el comunicador, las palabras del vicepresidente del Gobierno son dignas de un “analfabeto político” que no conoce la organización del Estado a través de la separación de poderes. Además, Herrera ha calificado como inaudito que se critique de esa manera tan vehemente a la justicia, cuando Iglesias es parte del Gobierno.

“Y tiene los santos reaños de llamar prevaricadores a los jueces por la sentencia del TSJM contra Isabel Serra por delito de lesiones, de daños a la autoridad, etcétera. Y los jueces acogotaditos. No lo denuncian al fiscal. Hacen una notita de molestitos. Que a jueces para la demagogia, jueces y juezas para la demagogia, a estos no les molesta que les llame prevaricadores, que es lo que les ha llamado. Dicen, bueno, es una crítica a una sentencia. Con lo sensibles que son los cuentistas de jueces para la demagogia con otras cosas”, ha comenzado criticando Herrera.

Herrera ha advertido sobre las intenciones de Pablo Iglesias. “Es un acto grave de un analfabeto político. Que no sabe que hay separación de poderes. En el régimen que él quisiera imponer y que está intentando a ver cómo lo consigue, ahí, los jueces hacen lo que manda el líder supremo, evidentemente. Hombre, aquí aún no”, ha explicado el comunicador.

“Aquí de lo que se trata, por parte de Iglesias, es de desprestigiar instituciones como la Corona, el Ejército, la judicatura, los medios de comunicación privados. Y eso desde el Gobierno, no desde una comuna, eh. No desde una asamblea de la Facultad. Es inaudito. De un órgano del Gobierno... Que los jueces tengan que hacer un comunicado defendiéndose de una agresión del Gobierno. De un miembro del Gobierno. Eso en cualquier país habría hecho que este tío estuviera inmediatamente en la calle. No hablándole a los niños como si fuera el vicepresidente de Barrio Sésamo”, ha terminado ironizando Herrera.

Podemos pide anular su imputación porque Calvente obtuvo datos de forma "ilícita"

Podemos ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid solicitando la nulidad de la causa en la que el partido está imputado como persona jurídica al considerar que las pruebas que dice haber aportado el abogado despedido José Manuel Calvente son meras "sospechas", no tienen "relevancia penal" y además fueron obtenidas de forma "ilícita".

El escrito, de 26 páginas y al que ha tenido acceso Europa Press, afirma que el auto de imputación "adolece de nulidad radical y de pleno derecho, en tanto que la documentación aportada por el denunciante habría sido obtenida vulnerando el deber de sigilo y confidencialidad que acarreaba el ejercicio de las funciones de su cargo, en detrimento del derecho fundamental a la intimidad que es predicable tanto de las personas jurídicas así como de los miembros que la componen y de terceras personas afectadas por dicha intromisión injustificada".

