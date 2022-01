Sergio Barbosa: "A Yolanda Díaz se la ve algo más seria, como más apurada de lo habitual"

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible ‘Herrera en COPE’ en este viernes 28 de enero de 2022.

Tenemos aCarlos Herrera, inmerso en algún que otro asunto interesante, de esos de los que el jefe dará debida cuenta cuando llegue el momento. Así que hoy hemos abierto nosotros la persiana de este su programa en el que, la verdad, uno no sabe muy bien dónde acudir primeroporque, ciertamente, aburrirse no se aburre uno.

ARRANCA LA CAMPAÑA ELECTORAL EN CASTILLA Y LEÓN

Por no faltar, no nos falta ya ni una campaña electoral. Porque, desde esta pasada noche, en Castilla y León ya están de campaña, que es curioso porque la mitad de los partidos han comenzado la campaña sin haber publicado ni siquiera su programa electoral. Que es verdad que muchos dirán que para lo que sirven los programas, que tampoco nos viene de ahí, pero, hombre, no deja de ser llamativo.

El caso es que la vieja Castilla y el viejo Reino de León se han convertido en el primer escenario de ese juego político, en el que las citas autonómicas como ésta, y la de Andalucía a lo largo de este año, van a medir la salud del Sanchismo y de lo que no es el Sanchismo.

Los que se den un guantazo el 13 de febrero dirán que bueno, que eran unas autonómicas y que Castilla y León es muy particular por su componente rural, por la población envejecida por la polémica de Alberto Garzón y la carne, etc, etc. Pero lo cierto es que no hay ni un solo partido al que le vaya bien darse un tortazo en estos comicios. Y todos necesitan sacar músculo para tener la fiesta en paz, en lo que quede de legislatura.

SÁNCHEZ PRESUME DE LOS DATOS DE EMPLEO

Para empezar, Pedro Sánchezal que ayer organizaron un acto con pensionistas parapresumir de los buenos datos de empleo que dejó la EPA de 2021. Sánchez siempre ve el vaso medio lleno, así que era de esperar que celebrase que, efectivamente, la Encuesta de Población Activa cerró el año 2021 con 20.180.000 ocupados, no se veía un dato así desde hace 16 años. El año pasado nos dejó 840 mil ocupados más y 615 mil parados menos, para dejar el número total de parados en 3’1 millones.

Es una tasa del 13’3 por ciento, que, no nos engañemos, sigue siendo demasiado alta para lo que debería ser la cuarta economía de la zona euro. Lo bueno es que el paro cayó en todos los sectoresy lo paradójico es que se creó más empleo, pero con menos horas trabajadas. Hay más gente trabajando, pero no echan las horas habituales. En eso, los ERTE en la industria han podido tener parte de culpa.

Y un dato para la inquietud es lo del sector privado, que no acaba de recuperarse. De hecho, el sector público ha generado 222 mil empleos más.Si ponemos la lupa en el sector privado, (fundamental para la salud de cualquier economía), ha terminado 2021, el año que debía ser el de la recuperación económica, con 94 mil asalariados menos y 4.200 ocupados menos.

Es decir, no hay que ponerse en plan cenizo de “todo está mal” en los datos de empleo, porque la mejora es evidente, pero tampoco está de más ser conscientes de dónde está la trampa o la parte menos bonita. Y es que, aquí lo que más está tirando es el sector público, con un sector privado que no tira, mientras, paradójicamente, el Estado ha batido récord de recaudación fiscal.

En un año a medio gas, se recaudó hasta un 15% más hasta los 220 mil millones de euros y una parte muy importante de ese dinero lo han puesto los ciudadanos y empresas del sector privado, en un año en el que no estaban para tirar cohetes.

Seamos conscientes de ese esfuerzo que están haciendo muchos españoles y que seguimos en el furgón de cola del empleo en Europa. Y que la inflación está ahogando a las empresas y familias.