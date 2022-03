Herrera, sobre el Sáhara: “España tenía que tomar seguramente esta decisión”

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Bueno, varias cosas. Primero, hoy empieza la primavera, con todo lo que ustedes quieran, empieza la primavera lloviendo con temperaturas más bajas. Segundo, ayer el fútbol vivió una jornada que para unos fue decepcionante y para otros milagrosa con la goleada del Barça en el Bernabéu.













EL MUNDO RURAL ALZA LA VOZ EN MADRID





Y luego, ayer fundamentalmente la calle en Madrid se llenó de gente del campo, de la España rural, de la España que se lamenta y protesta. Eso ha llevado a varias preguntas: una de ellas, más de calado fondo ¿ha perdido la izquierda la calle?, ¿o ha sufrido la izquierda tal metamorfosis postmoderna que PSOE y Podemos ya solo representan a movimientos como feminismo, colectivo gay, ecologismo y alguno más, y algún ismo que me queda suelto por ahí? De momento, no ha salido ningún miembro del Gobierno llamando ultraderechistas a la gente del campo que ayer pegó un grito de Madrid. Eso que hicieron, bueno eso lo han hecho los transportistas que les han llamado a todos fascistas, por unos piquetes, hombre, condenables pero no siempre representativos, ¿no?. Tiene memoles, además, que se quejen de esos piquetes los mismos que los han legalizado, los mismos que llamaban héroes y represaliados a personajillos como el Bódalo, el Alfon, el Rodrigo Lanza, los que rodeaban el Congreso… toda esa purria, toda esa basura.

Pocas veces el campo español ha salido a la calle con la contundencia que lo hizo ayer, y pocas veces se ha podido ver una manifestación de gente trabajadora que reclama unas condiciones laborales dignas, con más razón de ser. Esa es, indudablemente, una de las noticias de alcance, hombre, madurar un poco, metabolizar la magnífica manifestación de ayer en Madrid y ver las consecuencias que tiene, y ver las reacciones que hay a todo ello, y si alguien se mueve en el Gobierno al respecto.













CAMBIO DE ESTRATEGIA DE SÁNCHEZ CON EL SÁHARA





Y, lo segundo es el la crónica de un volantazo, la crónica del volantazo de un Gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez que en realidad no lo ha dado el gobierno de Pedro Sánchez lo ha dado Pedro Sánchez, él solo, tal vez con su ministro de Exteriores y algún consejero de los más cercanos, No lo sabía el Gobierno, por supuesto ni el Parlamento ni la oposición y, miren, tengo hasta mis dudas de que lo supiera el jefe del Estado. ¿El qué?, una carta carta enviada a Mohamed VI, sultán de Marruecos, en la que le decía que el Gobierno español, que España, que él, está de acuerdo con la visión marroquí y el planteamiento marroquí sobre el territorio saharaui de la que España era antigua colonia, considerarlo una autonomía más de Marruecos. Efectivamente es un volantazo de lo que supone el programa electoral del Partido Socialista, ¿eh?, promoveremos la autodeterminación del pueblo saharaui y bla, bla, bla… Ese volantazo plantea varias preguntas, ¿era el momento?, ¿era la forma?...