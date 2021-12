Herrera: "Sánchez no tiene que perdonar la vida a nadie, mucho menos a la Corona"

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

Varias cosas para la jornada de hoy que es la del 15 de diciembre del 2021, quedan15 días, acaba esto, se acabó el año, nos metemos en el 22 que también es un año lleno de incertidumbre en todos los órdenes que hoy afectan la actualidad: el IPC, la luz, la pandemia, las inundaciones...









Antes empezar, miren, un recuerdo a Rita Barberá porque aquel “caso del pitufeo” -que era un caso en el que se acusaba a alcaldesa y concejales de la ciudad de Valencia de blanqueo de capitales-, por el que tuvo que incluso declarar en el Supremo, ha sido sobreseído por la Audiencia Provincial de Valencia, eso es la solución de todos y, además, significa que ni siquiera se va a celebrar la vista, es decir, no había caso. Me gustaría repasar una a una las afirmaciones que algunos miembros de partidos opuestos al de Rita Barberá o medios de comunicación elaboraron durante horas y horas y horas de pena de telediario. ¿ Alguien va a pedir disculpas? Seguro que no.

Pedro Sánchez no ha querido visitar los pueblos que no son del Partido Socialista

En el Ebro, el Ebro, bueno, la crecida del río ha llegado a Zaragoza, pero no ha sido tan devastador. Ha estado por allí Pedro Sánchez, ya saben, muy entrañable, pero solamente ha acudido a los pueblos del Partido Socialista, No, no ha querido visitar ninguno más.

Hoy comienza un hito en la pandemia que es la vacunación de los niños de entre 11 y 5 años. Empezarán por 11 e irán bajando, a los que se les desea lo mejor. Y a la pregunta de algunos padres: ¿conviene vacunar a mi hijo o no conviene vacunar? Hay varios expertos que han elaborado a ese respecto el consejo de sí vacunar a los niños, pero ahora que la gente se ha relajado, que los contagios se han vuelto a descontrol hablar con un ligero repunte en los hospitales, viene bien inmunizar a los niños porque eso puede ayudar amortiguar un poco la incidencia y, sobre todo, a los niños con patologías previas porque lo pueden pasar mal. El resto que lo pasa sin enterarse como un resfriado, pues es opción de los padres, pero que el niño se vacune tampoco permite que después de andar por ahí de una semana en el colegio con los padres pueda ir a ver a la abuela y 'que te quiero abuela, muac, muac, y haya un contagio'. O sea, que hasta que salgan las vacunas esterilizantes, la prevención sigue siendo necesaria, es lo que nos aconseja la OMS: 'sigan ustedes previendo el mal, sigan tomando las diferentes medidas y vacúnense”.

¿Qué grado de indecencia, Garzón, tiene el Gobierno del precio de la luz?

El IPC, el IPC que está tan afectado por la luz, hombre hoy les diré una cosa de la luz, hoy llega a un récord histórico: 291,73 euros de media, de media, eso quiere decir que el pico llegará a los 320 euros. Yo me acuerdo, igual que hicimos ayer con el corte de Sánchez diciendo 'que coño espera Rajoy para visitar que tal y que cuál...', que le ha obligado a ir a ver las inundaciones de Zaragoza -que si no este no sale de la Moncloa-, arriesgarse a que le vea alguien en la calle y que le pegue un bufido, eso como ustedes podrán comprender, a Sánchez, a Sánchez no le van a ver en eso. Por eso fue nada más que a los pueblos que controla el PSOE y allí, bueno, muy aislado y etcétera, etcétera. Miren, yo es que me acuerdo, hablando de estas cosas, de un tuit, un mensaje en Twitter de Alberto Garzón, ¡qué tiene cada perla!. El “Che Guevara” de los bollicaos dijo: “Esta Navidad la luz tendrá un precio ( lo dijo en el 2017), la luz tendrá un precio un 10% superior a la del año pasado. Miles de familias no podrán mantener sus casas a temperaturas adecuadas lo que repercutirá gravemente en la salud de los que menos tienen. Ningún Gobierno decente debería tolerarlo”. 2017, Alberto Garzón, un 10%. Hoy la luz a 320 el pico máximo, ¿qué grado de indecencia, por lo tanto, Garzón tiene el Gobierno del que curiosamente formas parte (curiosa y milagrosamente habría que decir)? Es lo que tiene escribir tuits de vez en cuando.

Sánchez ni tiene que perdonar la vida al Rey Juan Carlos

Y el mismo Gobierno que provocó el destierro del Rey Juan Carlos en verano sin ninguna imputación, dice ahora, lo dijo ayer la portavoz del Gobierno cuando se ha cerrado la causa artificial de Suiza y, las otras ya veremos, que su retorno a España es una cuestión personal de la Casa Real, yo me quitó de enmedio, le pasó la pelota a Felipe VI y si Juan Carlos no viene es porque Felipe VI no quiere. No, no, no, no, es el Gobierno el que tiene que decidir. ¿Cómo? A través de la Fiscalía que cierre las causas en lugar de alargarlas artificial y golfamente como hacen.

Hace año y medio, Pedro Sánchez comparació en público para mostrarse muy preocupado por el comportamiento del Rey, el Rey Juan Carlos, dudar de su ejemplaridad, maniobró que se fuera a Abu Dabi, sin imputaciones. Pedrito lo echó y con el carpetazo judicial, sin embargo, es un asunto personal ajeno al Gobierno. O sea, solo es de su incumbencia, entonces, cuando puede dañar a la Casa Real, si no, no. Bueno, Sánchez no ha movido un dedo para ayudar a la Casa Real, ni un dedo. Ha querido lanzar una ley de la Corona nueva, ha prohibido a Felipe VI ir a Barcelona, ha dejado que su socio de gobierno despelleje a la Monarquía, calumnie a Juan Carlos, ha permitido que el separatismo insulte al Rey, que lo declare non grato. Ha vendido la idea de que la Corona entera está bajo sospecha y que si no obedecía sus instrucciones castrantes la arrojaba al foso de los leones y, ahora, ¿este tío no tiene nada que decir? ¿Ahora, como dice la portavoz, es un asunto privado? El mismo Sánchez que da pésames a Bildu, que defiende el traslado de etarras, que indulta a golpista, ¿no tiene opinión sobre el regreso a España de un Rey inocente, que ha pagado de sobra por sus errores y que tiene todo el derecho a estar y vivir en el país al que tanto le dado? Que no va a vivir en él, el Rey Juan Carlos, insisto, no va a vivir en España, no va a venir a vivir en España, va a venir de visita, de visita puede estar dos meses, pero luego se va a volver a Abu Dabi. Sánchez no tiene que perdonarle la vida a nadie, mucho menos a la Corona. Loque tiene que hacer, ¿de quién depende la Fiscalía? ¿Del Gobierno, no? Muy bien. Decirle a Lolita Delgado, que está a su servicio, que resuelva ya las causas prolongadas y que lo haga acusando en firme o archivando, pero sin literatura barata. Lo que no puede ser es que este Gobierno indulte a Junqueras y destierre a Juan Carlos. El Rey de España no puede estar a miles de kilómetros. Eso sí, Otegi a la vuelta de la esquina. De ambas cosas es responsable Pedrito y nadie más y cuando se manejan informaciones de que está contactando ya la Casa Real con Juan Carlos en Abu Dabi para preparar la vuelta, por lo que ha podido saber este programa, nadie ha mandado ni un miserable mensaje. Nadie”.

