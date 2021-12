El mensaje de Herrera a Garzón por su 'tuit' sobre la subida de la luz en 2017: "¿Ahora qué vas a decir?"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por un nuevo récord en el precio de la luz y la crecida del Ebro que mantiene en alerta a Zaragoza.

En primer lugar, el comunicador ha querido recordar la situación que viven en algunos puntos de España en las últimas horas con la crecida del río Ebro. Además, ha realizado un apunte sobre la visita de Pedro Sánchez, que ha realizado después de recordar sus palabras hacia Mariano Rajoy hace unos años. "Se dio cuenta que no tenía más remedio que ir, ha ido solo a dos o tres municipios gobernados por el PSOE, no le han interesado los de ninguna otra formación política y por supuesto lo suficientemente encapsulado para que no se oyeran silbidos del personal", eran las palabras de Herrera.

El segundo tema de la jornada pasa por la vacunación de los niños, "un nuevo hito para el que está todo preparado" y sobre el que hay multitud de debates y "una pregunta que se hacen muchos padres, ¿lo vacuno o no? ¿Hago bien vacunándolo o no?", como recordaba el comunicador este miércoles. Y añadía un consejo importante: "Hasta que salgan las vacunas esterilizantes, la prevención sigue siendo esencial".

Herrera añadía un apunte en relación al retorno del Rey Juan Carlos, tras las declaraciones del Gobierno este martes. "El retorno de Juan Carlos es cosa de la casa real, ha dicho el Gobierno. Es el Gobierno el que tiene que decidir, cerrando el expediente que mantiene abierto la fiscalía. La fiscalía dijo Sánchez que dependía del Gobierno así que a la portavoz del Gobierno se le puede decir que lo cierre, como ha hecho la fiscalía suiza", eran sus palabras.

En el ámbito económico, esta jornada se conoce el IPC definitivo de noviembre, "lo que cuestan las cosas" y que en el último dato estimativo apuntaba un crecimiento del 5,6%. Un dato ante el cual Herrera apuntaba que "la economía familiar se ve tocada y que el sueldo suele subir de media un 2%, así la subida del IPC supone que no hay nadie que no esté perdiendo poder adquisitivo".

Además, este miércoles la luz alcanza otro récord histórico en los 291,73 euros. "Hoy vamos a elegir un tuit de Alberto Garzón, Ministro de consumo, que en diciembre de 2017 decía: esta Navidad, la luz tendrá un precio del 10% superior al del año pasado, miles de familias no podrán mantener su casa a temperaturas adecuadas. Ningún Gobierno decente debería tolerar", recordaba el director de 'Herrera en COPE'. Y preguntaba directamente a Garzón: "¿ahora que vas a decir cuentista?, porque no parece muy preocupado por las familias a las que está perjudicando ahora la pobreza energética a la salud. No has convocado ninguna huelga contra la luz y sí contra los juguetes, que como todo el mundo sabe es una de las grandes preocupaciones de los españoles".