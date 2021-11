Herrera: "¿Quién tiene la responsabilidad de obligar al Gobierno catalán a cumplir la sentencia del Supremo?"

“Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:













Ya son las 8.00 de la mañana, las 7.00 en Canarias de un jueves que hace el número 25 de los días en noviembre, que ya prácticamente clausura este año que hace el 21 del siglo correspondiente. Hay un dato que me daban estos señores hace un momento que bueno, no me ha llenado de perplejidad, pero sí de una cierta sorpresa. Fíjense ustedes, hay altas tasas de ahorro, la renta disponible ha disminuido -tengo entendido que en torno a un 3%, un 3 y algo más-, sin embargo el ahorro de los hogares españoles ha subido casi 9 puntos y, ¿qué es lo que está ocurriendo?, que hay algunos que dicen a ver si viene otro bicho, vamos a ver si alguna emergencia nos deja con la calle para correr y tercero, vamos a ayudar a la familia, especialmente, a los hijos y aumenta la ahorro.









Porque esta mañana tengo que contarle varias cosas, ya se imaginan que muchas de ellas tiene que ver con los Presupuestos que han sido acordados, que viajarán al Senado y allí los madearán, volverán otra vez y harán feliz a Sánchez. Está cerrado Esquerra, está cerrado el Bloque Nacionalista Gallego y está por ahí el PNV -con el mosqueo que siempre tiene el PNV-, las ven venir bien, porque son listos desde hace tiempo, pero ahora están viendo venir que el acercamiento PSOE-Bildu, eso significa que algún día pues a lo mejor los quitan a ellos de en medio en el País Vasco, de la preeminencia de los lugares del País Vasco. ¿Y qué es lo que ha pedido el Partido Nacionalista Vasco al Gobierno de España para que su voto sea afirmativo sin problema y no se mosquee demasiado?Pues que se trocee la denominación de origen Rioja. Yusted dirá, “¿qué le importa el PNV los vinos de Rioja? Miren, los vinos de Rioja, la Rioja es una denominación de origen transcomunitaria, es decir, que hay un poquito en Navarra, hay un poco en la Rioja alavesa en el País Vasco y la Rioja, Rioja, que está en Rioja. Si la Rioja alavesa quisiera hacer una denominación de origen propia, primero queriendo mantener el nombre de Rioja alavesa, podría cambiar como buena denominación de origen muchas de las características de los vinos de Rioja. Esto tiene una gran trascendencia, ¿usted se tomaría mañana un vino de la Rioja alavesa y sería diferente? Pues seguramente no, pero, bueno, el control, el troceamiento es algo más que simbólico porque, además, no afectaría solo a esta denominación de origen, a lo mejor eso afectaría a otras denominaciones de origen y cambiaría la supra autonómicas, la más conocida la del cava. Pensamos en el cava y pensamos en Cataluña, pero hay cava con esa denominación de origen en Valencia, lo hay en Extremadura, lo hay en más lugares.









La inmersión linguística

Para entender qué hace este Gobierno, particularmente, su presidente, yo les muestro dos imágenes de ayer que son bastante clasificadoras. Una, mientras el Supremo a través del TSJC - no admitiendo un recurso-, instaba la Generalidad a respetar que en Cataluña se imparta al menos el 25% de la enseñanza pública en castellano -que es, simplemente, que es poner una asignatura más en castellano, además del propio castellano- pues nuestro presidente dedicaba todas sus energías a conseguir que una plataforma de televisión doblara al catalán sus películas y series. Y dos, mientras policías y guardias civiles salieron a la calle a protestar porque les van a dejar tirados y con ello más indefensos a la gente, nuestro Pedro Sánchez proseguía su plan de derogar la Ley de Seguridad Ciudadana y cambiarla por la ley de barra libre a la chusma. Y hay una circunstancia más, decidir quién es el que tiene ahora la responsabilidad de obligar al Gobierno catalán a que cumpla una sentencia. Gobierno que ha dicho que no piensa hacerlo, incluso distribuye una carta a los directores de centros diciendo que se olvidan del 25% en castellano.

No sé si esa carta podrá llevar alguna prevaricación implícita. El debate está: ¿quién tiene que hacer cumplir esa sentencia? Porque vamos a ver, la inspección del Estado, los inspectores de Educación fueron desactivados cuando Aznar llegó al pacto del Majestic y desde entonces se metieron debajo de la cama y están ahí, no sé si cobran al cabo del mes, pero que trabajo más fantástico, no tengo que hacer absolutamente nada. Bueno, el Gobierno se quita del medio, dicen que a eso tiene que obligar el Supremo y estamos esperando porque se ha puesto mala la ministra de Educación a ver qué nos dice, a ver qué nos dice mañana.

Hay muchas imágenes, ya les digo, pero imagínense ustedes que en Francia, en Alemania, en Italia, en cualquier país más o menos serio del mundo, su Tribunal Supremo tuviera que intervenir para que en alguna comunidad o un estado del propio país enseñara francés, alemán o italiano, y que, aún interviniendo, esa parte del país dijera que bajó ningún concepto. Algunos ponen de ejemplo a Francia. Francia lo que hizo fue todo lo contrario; Macron, Macron cuando los corsos le dijeron que …, él les dijo: “sí, sí, el que quiera aprender corso, a la escuela privada porque aquí se educa en la lengua de todo el país”. En Cataluña ha dicho a la señora Colau, ese racimo de virtudes ignorantes, que el que quiera estudiar en castellano se vaya la privada y se la pague, a los High School Bonanova Pedralbes, por ejemplo”.

