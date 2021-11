Andreu responde al PNV que pretende romper la Denominación: "El futuro del Rioja lo decidirá el sector"

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha respondido al PNV que pretende romper la Denominación de Origen Calificada Rioja creando una DO Rioja Alavesa. "Rioja nace de un modelo de éxito que se ha sabido adaptar a los tiempos. Un legado unido y unitario de excelencia, tradición, innovación y diversidad. Construido por el sector a través de generaciones que han dado lo mejor de sí mismas, con esfuerzo, sudor y compromiso con la tierra, y cuyo futuro, y eso lo defenderé donde sea preciso, como enóloga del Rioja y como presidenta de La Rioja, lo decidirá el propio sector. Nadie más que el propio sector", asegura la presidenta riojana.

Con rotundidad Andreu hacía estas declaraciones, en la primera edición de los Premios Diario de Vendimia organizados por el diario digital NueveCuatroUno que galardonaba a Manuel Ruiz, Viña Ane Centenaria y Atardeceres de Viñedos Ruiz Jiménez.

El PNV logra un acuerdo en la Mesa del Congreso para debatir, el próximo 30 de noviembre, una proposición de Ley que pretende reformar la Ley de Denominaciones de Origen y que en definitiva aspira a crear un nuevo Consejo Regulador de zona exclusivamente alavesa.

Un plan para crear una Denominación de Origen Protegida (DOP) que supone romper la unidad de la Denominación de Origen Calificada Roja (DOC Rioja) constituyendo una nueva figura, la de consejos reguladores de ámbito más pequeño a los supraautonómicos que quitarían competencias o las absorberían de los actuales consejos.

La Proposición de Ley no alude directamente al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, aunque sí alude especialmente a denominaciones vitivinícolas. El texto de la Proposición de Ley expone que el PNV pretende como primer objetivo con esta propuesta regular la creación de estructuras jurídicas para una más adecuada gestión de las zonas geográficas que pudieran crearse dentro de las denominaciones de origen de carácter supraautonómico existentes en España.

Inciden en que hay zonas naturalmente homogéneas en las que convergen no sólo circunstancias geofísicas, culturales y sociales sino también jurídico-administrativas, que las dotan de una potencia que ha de ser reconocida, también, en su esfera de gestión y ordenación. En este sentido, el PNV considera que si una zona determinada pertenece por completo a una comunidad autónoma eso facilita el entendimiento de un número de productores y sustenta la creación de una entidad de gestión en esa zona.

El PNV asegura que su propuesta se ampara en el derecho europeo, en la Constitución Española y en doctrina del Tribunal Constituciona. El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados votará en contra de la Proposición de Ley presentada por el PNV para modificar las competencias y la composición de las denominaciones de origen supraautonómicas.

EL SECTOR RIOJA SE REÚNE CON URGENCIA

ARAG-ASAJA, la principal organización profesional agraria de La Rioja, ha reclamado "apoyo y unidad a todas las fuerzas políticas ante el inaceptable chantaje del PNV de crear una nueva Denominación". En este sentido, ha pedido a todos los grupos políticos que “voten en contra” de esta propuesta de reforma legislativa que se debatirá el próximo 30 de noviembre, porque solo así se “evitará este nuevo pulso del PNV en materia vitivinícola”.

La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha avanzado que va a reunir el próximo lunes en la Bodega de La Grajera al sector vinícola regional para abordar la situación después de que el PNV vaya a cristalizar en el Congreso su iniciativa para crear una denominación de origen propia y autogestionada en Rioja Alavesa.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOC) Rioja ha convocado un Pleno Extraordinario monográfico sobre este asunto para el próximo lunes 29 de noviembre. A su juicio, "el inminente debate congresual de la propuesta legislativa materializa la amenaza" que supone la creación de la DOP Viñedos de Álava.





La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, explica que votarán contra esta toma en consideración que "pretende constituir una nueva figura" la de "consejos reguladores de ámbito más pequeño" a los supraautonómicos "que quitarían competencias o las absorberían de los actuales consejos". Gamarra subraya que "la unidad y unicidad han sido las bases del éxito de Rioja" y "nunca la política y el nacionalismo han formado parte de algo que supera lo que debemos afrontar los políticos".

La defensa de "esa unidad y unicidad" es algo que "corresponde solo a agricultores, viticultores y bodegueros, que han hecho del Rioja una historia de éxito colectivo". Por eso "el PP votará no" y "esperamos que PSOE también lo haga", ha subrayado Gamarra, que ha "invitado" a los diputados socialistas a que "se sumen a lo que siempre han pedido los que defienden nuestro vino". "Esperamos que esto no se sume a las negociaciones del PSOE y el PNV para los Presupuestos Generales del Estado" y "también esperamos Concha Andreu (la presidenta del Ejecutivo riojano) no entregue parte de nuestra identidad e historia de éxito colectivo a cambio de un puñado de votos".