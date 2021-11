La rotunda opinión de Herrera sobre la decisión de la Generalitat de no dar el 25% de las clases en castellano

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la no aprobación de los Presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2022.

Este jueves, el programa se hace desde las instalaciones de Bestinver, por ello Herrera ha querido dar un consejo para aquellas personas que están pensando en hacer algo con sus ahorros: "El ahorro ha aumentado porque, en más o menor medida hay preocupación por lo que pueda pasar. Es decir, incertidumbre. Yo les aconsejo que saquen rendimiento a ese dinero apoyándose en expertos que sepan donde invertir".

"Este jueves es uno de esos días en los que la macedonia es muy completa. Todo pasa por el mismo punto, que es el Gobierno, el mismo que no defiende el 25% de la enseñanza en Cataluña", ha señalado el comunicador.

En cuanto a la huelga del metal en Cádiz. Herrera ha analizado el principio de acuerdo entre empresa y trabajadores: "En Cádiz parece que hay un acuerdo entre patronal y sindicatos. Parece que va a haber una subida del 2%. Esto va a provocar cierta tranquilidad en el Gobierno, ya que son los mismos que dirigen a la Policía y al mismo tiempo instigan a los que lanzan la piedra".

El director de 'Herrera en COPE' también se ha referido al voto en contra de los partidos de oposición para sacar adelante los Presupuestos andaluces para el año 2022: "Andalucía es el laboratorio de la política a nivel nacional. Un Gobierno sin Presupuestos puede seguir adelante con los del año pasado. Ahora que Andalucía está doblando la cifra en muchos asuntos. Ahora que tienen a un Consejero de Hacienda que es un gran profesional y está consiguiendo meter a la comunidad entre las regiones más importantes desde el punto de vista económico. Están pasando cosillas en Andalucía. Lo que puede hacer Moreno son varias cosas, desde prorrogar hasta convocar elecciones mañana mismo".

También se ha referido a los Presupuestos del Gobierno de España, donde el PNV ha hecho una petición respecto a la Denominación de Origen La Rioja: "Los Presupuestos del Estado sí se van para el Senado para marearlos un poco y después vuelven. Estos Presupuestos han sido una gran macedonia para partidos como para el PNV, que lo que quiere es acabar con la Denominación de Origen La Rioja, para hacer sus cosillas en la zona alavesa. Desde el Gobierno, el ministro de Agricultura no está de acuerdo y al presidente le da igual. Mientras, los socialistas de La Rioja no saben donde meterse.

Por último, Herrera se ha referido a la decisión de la Generalitat de no acatar en Educación la decisión del Supremo que defiende que el 25% de las clases en Cataluña se den en español: "El 25% de la enseñanza en Cataluña debe ser en Español según el Supremo y la Generalitat dice que no va a cumplirlo. Un Gobierno serio debería trabajar en que esto se cumpla. Ustedes se imaginan que esto pasa en otro países como Francia e Italia, ¿cuánto duraría las cosas así? Casado ha ofrecido la aplicación en un 155 educativo, pero en la Generalitat tienen la garantía que Moncloa no va a hacer nada. Esto es un desaire de condiciones épicas, pero también un importante abandono a los estudiantes catalanes".