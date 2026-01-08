en movistar +
La dura autocrítica de Valverde pese a la victoria del Real Madrid: "Jugaron mucho mejor que nosotros"
El centrocampista uruguayo admitió que se relajaron tras marcar en la victoria del Real Madrid ante el Atlético.
Fede Valverde, centrocampista del Real Madrid, ha realizado una profunda autocrítica en Movistar + tras la victoria del equipo ante el Atlético de Madrid (1-2), en las semifinales de la Supercopa de España. El jugador uruguayo ha sido muy claro al respecto: "El equipo de ellos tuvo mucho más, creo que jugaron mucho mejor que nosotros".
Relajación tras el gol
Valverde ha explicado que, a pesar de empezar ganando, el equipo no supo gestionar la ventaja. "Es verdad que capaz que nos tocó un poco, es verdad que nos relajamos un poco con el gol del principio", ha admitido. Esta situación provocó que al conjunto blanco le costara "tener el balón adelante, tener la pelota, hacer nuestro juego".
El internacional uruguayo, autor del primer gol del partido y del pase a Rodrygo en el 0-2, también ha hecho un llamamiento a la cohesión del grupo en los momentos difíciles. "Somos un gran equipo, pero bueno, creo que tenemos que estar mucho más juntos en momentos que nos toca sufrir", ha señalado, insistiendo en que es una parte fundamental del fútbol: "hay que saber sufrir".
Ocasiones aisladas
Aunque el equipo generó peligro, Valverde ha matizado que las oportunidades no llegaron como resultado de un juego dominador. "Hemos tenido muchas ocasiones, pero son ocasiones que hemos salido de contragolpe o que le hemos agarrado mal parado a ellos", ha detallado el centrocampista.
Finalmente, ha cerrado su análisis con una reflexión contundente sobre el camino a seguir para corregir los errores cometidos. "Hay que ser autocrítico y seguir mejorando", ha concluido, subrayando la necesidad de un examen de conciencia para volver a la senda de la victoria.
