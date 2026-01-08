COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego_Paco Lama y Juanma_Imagen principal
Tiempo de Juego

en movistar +

La dura autocrítica de Valverde pese a la victoria del Real Madrid: "Jugaron mucho mejor que nosotros"

El centrocampista uruguayo admitió que se relajaron tras marcar en la victoria del Real Madrid ante el Atlético. 

Fede Valverde, en el Atlético de Madrid - Real Madrid
00:00
Descargar

Fede Valverde - Fueron mejores

Antonio Pérez del Castillo

Madrid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura0:54 min escucha

Descargar

Fede Valverde, centrocampista del Real Madrid, ha realizado una profunda autocrítica en Movistar + tras la victoria del equipo ante el Atlético de Madrid (1-2), en las semifinales de la Supercopa de España. El jugador uruguayo ha sido muy claro al respecto: "El equipo de ellos tuvo mucho más, creo que jugaron mucho mejor que nosotros".

El equipo de ellos tuvo mucho más, creo que jugaron mucho mejor que nosotros"

Fede Valverde

Jugador del Real Madrid

Valverde celebra su gol de falta en el Atlético de Madrid - Real Madrid de Supercopa

EFE

Valverde celebra su gol de falta en el Atlético de Madrid - Real Madrid de Supercopa

Relajación tras el gol

Valverde ha explicado que, a pesar de empezar ganando, el equipo no supo gestionar la ventaja. "Es verdad que capaz que nos tocó un poco, es verdad que nos relajamos un poco con el gol del principio", ha admitido. Esta situación provocó que al conjunto blanco le costara "tener el balón adelante, tener la pelota, hacer nuestro juego".

El internacional uruguayo, autor del primer gol del partido y del pase a Rodrygo en el 0-2, también ha hecho un llamamiento a la cohesión del grupo en los momentos difíciles. "Somos un gran equipo, pero bueno, creo que tenemos que estar mucho más juntos en momentos que nos toca sufrir", ha señalado, insistiendo en que es una parte fundamental del fútbol: "hay que saber sufrir".

Los jugadores del Real Madrid celebran el segundo gol en el Atlético - Real Madrid

EFE

Los jugadores del Real Madrid celebran el segundo gol en el Atlético - Real Madrid

Ocasiones aisladas

Aunque el equipo generó peligro, Valverde ha matizado que las oportunidades no llegaron como resultado de un juego dominador. "Hemos tenido muchas ocasiones, pero son ocasiones que hemos salido de contragolpe o que le hemos agarrado mal parado a ellos", ha detallado el centrocampista.

Finalmente, ha cerrado su análisis con una reflexión contundente sobre el camino a seguir para corregir los errores cometidos. "Hay que ser autocrítico y seguir mejorando", ha concluido, subrayando la necesidad de un examen de conciencia para volver a la senda de la victoria.

Hay que ser autocrítico y seguir mejorando"

Fede Valverde

Jugador del Real Madrid

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking