Rufián se jacta de 'desvalijar' la comisaría de Vía Laietana al quitar dos millones para su reforma

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha anunciado un pacto con el Gobierno para sacar de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 las partidas previstas para hacer obras de mejora en la comisaría de la Policía Nacional en la Vía Layetana de Barcelona, un lugar que los independentistas quieren que se convierta en un lugar de memoria democrática.



En concreto, según ha detallado en la rueda de prensa en la que ha dado cuenta de su acuerdo con el Gobierno para apoyar las cuentas públicas en el Congreso, se suprimirán del proyectos los dos millones de euros que se habían reservado para acometer esas reformas.



La intención del Ejecutivo era ir repitiendo anualmente esas partidas hasta destinar a esa comisaría un total de 8 de millones de euros. Rufián ha indicado que, en virtud de su acuerdo, esas inversiones futuras no se aprobarán.



La comisaría de Vía Layetana 43 es la sede de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña y lo fue también durante el franquismo de la Brigada Político Social. Por eso los independentistas y las entidades memorialistas demandan que se transforme en un centro de recuerdo a las personas que fueron torturadas en sus dependencias.

Según publican "El Mundo" y "El Confidencial", las obras en la comisaría ya se están ejecutando. Por tanto, las palabras de Rufián serían más bien un deseo de contentar a su electorado con una promesa fantasma. "En la Jefatura se están ejecutando en estos momentos obras por valor de casi 2 millones de euros. Se trata de arreglar suelos y techos, realizar cableados y poner calefacción, al mismo tiempo que se han de impermeabilizar las ventanas. Las obras comenzaron hace varios meses y no acabarán en esta primera fase hasta la primavera de 2022", asegura El Confidencial. Pero policías de esa comisaría barcelonesa se temen lo peor: "La intención es expulsarnos de Cataluña".

CS, AL PSOE: "NO LES QUEDA DIGNIDAD"

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "ceder" ante el separatismo para frenar las obras de rehabilitación de la comisaría de Policía de Vía Layetana en Barcelona y por "desproteger" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada por sus detractores como 'Ley Mordaza'. "A Sánchez no le queda ya dignidad por perder", ha dicho.

En rueda de prensa en el Congreso, Arrimadas ha acusado al jefe del Ejecutivo que estar "arrodillado" ante Esquerra Republicana (ERC), con quien ha pactado, en el marco de la negociación de los Presupuestos para 2022, "desvalijar" la citada comisaría que los independentistas catalanes quieren cerrar y convertir en un lugar de memoria democrática.

A Sánchez, según ha sentenciado Arrimadas, "no le queda dignidad por perder ante el separatismo" pero tampoco con los policías, a los que, a su juicio, pretende "criminalizar" y "desproteger" con la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, ni con el castellano, cuya enseñanza no está garantizada en Cataluña.

"NO CAIGAMOS EN LA TRAMPA DE ERC"

"No caigamos en la trampa de ERC, que no está apoyando los Presupuestos sólo por una cuota del catalán en Netflix, sino también a cambio de que se quite protección a los policías, de que se desmantele Vía Laietana, de que se apruebe una Ley de Convivencia Universitaria para que los separatistas puedan hacer lo que les da la gana, de no cumplir las sentencias judiciales, de poder seguir adoctrinando o de poder seguir teniendo embajadas", ha enumerado.

Todas estas "exigencias" del separatismo forman parte, según la presidenta de la formación naranja, "del pack de la indignidad de Pedro Sánchez" para poder seguir en La Moncloa. Pero, según ha defendido, el Gobierno debería estar centrado "no en mantenerse en Moncloa, sino en mantener los empleos y la dignidad de todas las familias en España.

Sin embargo, ha lamentado que Sánchez "no tiene un plan" para los principales problemas de los españoles, entre los que ha citado el incremento de la incidencia de los casos de Covid que se están registrando en España en los últimos días.