Herrera: ¿Se puede obligar a alguien a confinarse? ¿Se le puede meter en algún sitio contra su voluntad?

¡Señoras, señores, me alegro, buenos días!

Domingo de Ramos, lunes 6 de abril del 2020

HERRERA ANALIZA LAS CIFRAS DEL CORONAVIRUS

Vamos a lo que ahora mismo es nuestro compromiso, contarle como están las cosas. Hay que ser muy cautos, muy cautos porque los datos de fin de semana a veces se transmiten de forma tardía y porque además ayer también aumentaron los pacientes críticos en las UCIs, pero todo el mundo se está agarrando la disminución de fallecidos y al menor ritmo de contagio. Con lo cual ahora mismo lo que se está estableciendo es la establecer un plan, un doble plan, la seroprevalencia y el desescalamiento o como quieran ustedes decir, cómo será el momento de la vuelta a la realidad a la normalidad, escalonada evidentemente, pero ¿de qué manera?. Primero la gran industria, después aquellos trabajos que permitan que los trabajadores no estén muy juntos, que siga el teletrabajo, que finalmente el ocio, es decir, bares, cines y tal y tal y tal se incorporen pero sea lo último, pues es seguramente va a ser así.

Pero en el capítulo de novedades hay que apuntar otra palabra que va a dar que hablar que es como les digo la seroprevalencia, es decir, el número de personas que dan positivo por enfermedad dentro de una población definida medido con análisis de sangre masivos, o tests masivos. A 5 de abril ayer domingo, Domingo de Ramos, las autoridades españolas han llegado por fin a la conclusión de que la mejor manera de combatir una pandemia es conocer el número real de personas que están contagiadas y el número de personas que han pasado la enfermedad, aunque no hayan sido conscientes. Para eso, para impedir una segunda oleada del virus en otoño, para detener la actual oleada hay que hacer pruebas y pruebas y pruebas y más pruebas, vamos lo que hicieron en Corea pero mucho más tarde, tan tarde como que la Organización Mundial de la Salud nos recomendó hacer test masivos hace 2 meses y entonces no se tomó en consideración, eso no se tomó en consideración nada, ni siquiera impedir acumulación de personas en actos masivos. Fallas en Valencia o manifestaciones del 8M.

HERRERA SOBRE LAS ÚLTIMAS MEDIDAS DEL GOBIERNO

Bueno el Gobierno dice que va a repartir un millón de pruebas rápidas en las próximas horas, lo ha dicho la número del Centro de Coordinación de alertas, María José Sierra. Está muy bien, es decir, el asintomático que no tiene síntomas pero tiene la posibilidad de transmitir el bicho es el gran caballo de Troya que utiliza el coronavirus para seguir contagiando. Es verdad que el confinamiento se lo está poniendo más difícil, pero tú a una persona que puede contagiar aunque no haya desarrollado la enfermedad tienes que más o menos controlarla o saber que existe, pero es difícil pues claro como confinas a una persona individualmente en un piso de 60 metros con tres personas o más con cuatro, cinco…o 4 o 5. Con lo cual, parece lógico ofrecerles un sitio donde estar: un hotel medicalizado ,etc,ect.. Ahí se abren varios debates: ¿se puede obligar a alguien a confinarse?, ¿se le puede meter en ese sitio contra su voluntad?. Aquí hay un debate, en fin, hemos dicho en muchas ocasiones que este gobierno de la excepcional crisis sanitaria ha mostrado tendencia autoritaria y arbitraria, pero a ver como soluciona esto.

Es decir, el control de los medios de comunicación, filtrando preguntas a los responsables del gobierno, que ha tenido que rectificar al final. La hibernación del control parlamentario, el abuso de incluir en los Decretos de lucha contra la crisis otro tipo de medidas políticas de carácter político que no tienen que ver con la pandemia, los ‘Alós presidentes’, etc, ect… Claro, ahora le llega una medida que seguramente puede ser efectiva, bloquear a todas estas personas pero ¿cómo las bloquea?, ¿cómo lo hace?, ¿cómo se geolocaliza?, es decir se justifica también en el grupo de medidas para evitar los contagios la geolocalización, pero hombre ceder el control de nuestra intimidad de nuestros movimientos a la autoridad pues hombre yo…hay gente que dice yo no quiero estar controlado por el Gobierno hasta ese punto.

El Gobierno pidió a las Comunidades instalaciones para recluir a positivos asintomáticos, la idea es inquietante, muy inquietante, pero que piensen en los confinamientos cuando lo normal sería usar los tests para detectar a quienes han pasado la enfermedad y en consecuencia podría volver a su vida normal, también es otro debate, si quieren ustedes que queda abierto.