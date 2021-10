Herrera: "El PNV actúa como un francotirador que saca un gran rendimiento pese a las 6 balas que tiene"

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

Ya es viernes, es viernes 15 de octubre del 2021 y son, ahora mismo, las 8.00 de la mañana de un día en el que va a predominar el tiempo estable, prácticamente, toda España con la pandemia mejorando o siguiendo o cruzando etapas ante, ante una duda que tenemos: ¿esto va a seguir así más o menos, la cosa va a continuar así, se esperan tropezones cuando llegue el frío? El frío de verdad. Por ejemplo, el Reino Unido ha experimentado un repunte llamativo de contagios. La vacuna hace posible que esos contagioso no desarrollen la enfermedad del covid, pero, mira, aquí los números siguen cuadrando, 48 casos por 100.000 habitantes que permiten que, justo a partir de hoy, por ejemplo, rescatemos otra escena de la vida cotidiana que es despedir con un abrazo en el aeropuerto, pero dentro del aeropuerto a un familiar o a un amigo que se va. Antes no era no era posible, hasta ahora mismo, durante todo este tiempo de pandemia. Poco a poco se van dando pasos.









Miren, hoy tengo que lamentar el fallecimiento de un compañero, al que reconozco que he admirado y he querido mucho: Alberto Petengui, Peti (nuestro Hugo de Vero) en canal Sur radio, con el que tuve el honor de trabajar hace ya unos cuantos años -de todo hace ya siempre unos cuantos años-, y aprender de su destello de talento permanente, rápido, feroz como un nervio inacabado en cada una de las cosas que hacía. El Peti ha fallecido en la propia redacción de un infarto, le mando un abrazo a mis compañeros, a mis hermanos Canal Sur radio desde aquí y a toda la familia de Alberto.









¿Del Poder Judicial, qué?

Bueno, hoy, sí hay, digamos, una noticia muy visual que es el apretón de manos, el apretón de manos te Yuste, que sería una especie de “Abrazo de Vergara" en menor, apretón de manos de Pedro Sánchez y Pablo Casado después de no mirarse la cara, ni siquiera, durante la Fiesta Nacional. Fue con motivo del Premio Europeo Carlos V, que el Rey ha entregado Angela Merkel. Bueno, ha llegado tras el acuerdo PSOE-PP para renovar hasta cuatro órganos institucionales: Constitucional, Tribunal de Cuentas , Defensor del Pueblo y Agencia de Protección de Datos. Y me dirán ustedes, ¿y del Poder Judicial qué? Pues no hay acuerdo, todavía, pero no sé descarta que lo haya pronto. ¿Y cuál es la razón? o ¿dónde está el truco o dónde tengo la bolita, exactamente, como dice el chiste?

Bueno, miren, aunque las negociaciones -no es la primera vez que fracasan y pueden fracasar-, estas establecen una primera pauta de posible acercamiento para renovar el Poder Judicial, que es una cosa de lo que ustedes han estado oyendo hablar mucho, seguramente, a lo largo de todos estos días, ¿no?, a lo largo de todos estos meses.

Les explico por qué es posible que se renueve el Poder Judicial: miren, ahora se hace una pequeña renovación del Constitucional de cuatro miembros. Esos cuatro miembros corresponden al Congreso, dos corresponderían al Gobierno, y los cuatro que corresponden al Congreso, bueno, podrían repartirselos PSOE y PP. Pero los próximos cuatro, que tocaría renovar el próximo año, corresponderían: dos al Gobierno y dos al Poder Judicial, y, ahí, sí que podrían cambiar las mayorías del Constitucional con los dos nombramientos del Gobierno y tener el Gobierno un Constitucional que le sea más friendly, más amigable -que el que tiene ahora-, que, de momento, en dos sentencias le ha puesto la cara colorada al Gobierno, por ejemplo, con los “estados de alarma”. El problema que se le presenta al PSOE es que la renovación tiene que ir en bloque, tiene que ir en un bloque, tiene que llevar también a los dos magistrados propuestos por el Poder Judicial, y si hay un bloqueo del Poder Judicial, porque el Gobierno maniató a ese Consejo a no hacer nombramientos mientras tenga el mandato caducado, no puede renovar el Constitucional a su gusto. Es decir, si el Gobierno quiere cambiar la mayoría del Constitucional el año que viene, va a tener que desbloquear antes la situación del Poder Judicial, es decir, a fuerza ahorcan.

Esto es, ' ¿me conviene el Constitucional? ¿Sí? ¿Tengo que sacrificar el Poder Judicial? Bien.¿Cuál es el término del acuerdo dónde se va a hacer más difícil? El PP le dice 'de acuerdo, renovamos el Poder Judicial, a los 5 minutos cambiamos el sistema de elección de los jueces y no puedes meter al tóxico este de José Ignacio de Prada -que es el amiguito del Gobierno que preparó para el Gobierno la pista de aterrizaje para la moción de censura con una frasecita metida la sentencia de Gürtel (que luego, por cierto, le tuvieron que quitar por orden de una nueva sentencia por decir que era prevaricar). Con lo cual, más o menos, esto piensen ustedes que a lo mejor hay algún tipo, algún tipo, de acuerdo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado







Seguramente a usted le interesa saber que el precio de la luz sigue ahí. Hoy es el segundo precio más caro de la historia, 231,82 euros el megavatio. La prensa amiga del PSOE viene a reconocer este viernes que se nos viene encima un invierno difícil para muchas familias. Hombre, a ver si con eso tenemos algún reportaje en alguna televisión sobre la promesa pobreza energética de familias que no pueden encender el hornillo y estas cosas que, por ahora, han desaparecido de la parrilla de todas partes con lo que abundaron en su día cuando gobernaba Rajoy y el precio estaba siete veces más barato que ahora.

¿El presidente en qué está?



Pues más allá del blablablá del Gobierno, miren lo que tenemos es que la luz ha subido un 44% en un año, el diesel en un 23%, la gasolina un 22%. Pero es que más allá de la energía, productos básicos como la ropa ha subido un 5,2 %, el aceite de oliva un 25%, eso encarece la cesta de la compra, es decir, llega un invierno complicado. ¿Y el presidente del Gobierno en qué está? Pues promete que el suministro de gas está garantizado para este invierno y sigue emperrado en que este año mas o menos pagaremos lo del 2018.











Pues fíjate, el decreto que aprobasteis ayer en el Congreso ya viene cojo porque las medidas que incluían para rebajar la factura de los hogares se quedan cortas. Y luego está el pescozón que les ha dado el PNV a cuenta del rejonazo a los beneficios a las eléctricas. ¿ Ahí qué pasó? Pues que Iberdrola con sede en Bilbao se va al PNV y le dice, 'oye, como esto sigue así yo tengo que repercutir esta subidas a las empresas a las que les tenía firmado una tarifa fija' y, al mismo tiempo, compañías como Sidenor, también vasca- le dice, ' oye PNV que yo ya tengo que parar 20 días la producción porque no puedo seguir así'. Claro y en esa guerra electoral que se traen en el País Vasco los del chuletón, o sea el PNV, y los del zarcillo en la oreja y el flequillo cortado con hacha, o sea Bildu, a los primeros les viene muy bien presentarse en el Congreso como los que miran por las empresas vascas y tienen al Gobierno de Sánchez cogido por el escroto y, ciertamente, el PNV actúa en el Congreso como un francotirador que saca un gran rendimiento a las pocas balas que tiene. Son 6 diputados. Nunca seis diputados han dado tanto y el Gobierno de Sánchez se ha cuadrado y, al final, el decreto se ha convalidado, pero la vicepresidenta Teresa Rivera ha reconocido que va a ser un sí, pero no, es decir, yo lo apruebo, pero bueno, luego lo haré de otra manera. Es decir, para las empresas que bajen los precios a las industrias el recorte de los beneficios será menor, o sea, solo irán contra las eléctricas que se queden con beneficios extras provocados por la situación alcista y luego repercutan los precios a las empresas que tengan como clientes. Es el esperpento permanente de este Gobierno, que aprueba un decreto diseñado por Podemos -sabiendo que es un disparate- y luego teniendo que lidiar con la realidad. Son las cosas que pasan”.

También te interesa

Herrera: "No se puede descartar que no haya acuerdo sobre el CGPJ antes del fin del mundo"