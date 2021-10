Sánchez insiste en que a final de año se habrá pagado de luz como en 2018

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ratificado este jueves su compromiso de que a final de año, y pese a que continúa el incremento de los precios energéticos, el promedio de la factura de la luz que haya pagado cualquier ciudadano sea semejante a 2018 descontando la inflación.

Sánchez, en una entrevista en La Sexta, ha insistido en que cumplirá ese compromiso gracias a las medidas adoptadas y a alguna otra que se pueda poner en práctica. En concreto, ha explicado que el recibo de la luz tiene tres pilares, el coste de la energía, los costes fijos y los impuestos, y que los españoles, en diciembre, verán en su factura que los impuestos han bajado un 61 por ciento y el coste fijo se habrá reducido en un 50 por ciento.

De la misma forma, se ha mostrado convencido de que el Gobierno va a amortiguar la evolución del precio mayorista con instrumentos nacionales, aunque echa en falta que Bruselas no vaya tan rápido como desearía para facilitar también que eso sea posible. "Con Bruselas, por desgracia, las cosas van más lentas, paso a paso", ha lamentado, aunque se ha mostrado satisfecho por el hecho de que el debate se haya abierto ya en Europa.

No cree que la Unión Europea haya rechazado de forma tajante la compra conjunta de gas ya que cree que lo que ha hecho es dejarlo "como algo a estudiar". Sánchez, que ha agradecido al PNV su abstención que ha permitido que se aprobara el real decreto-ley por el que se recortará a las eléctricas durante seis meses los beneficios que obtienen en el mercado por los altos precios del gas, ha reprochado al PP su rechazo.

Respecto al fichaje del ex dirigente socialista Antonio Miguel Carmona por parte de Iberdrola, el presidente del Gobierno ha dicho que no es quién para decirle a una empresa a quién debe contratar o no ni a un militante del PSOE "qué tiene que hacer con su vida".

"Ellos sabrán", ha recalcado, antes de hacer hincapié en que lo que él puede afirmar es que no va a ser objeto de presión alguna.

Sobre el acuerdo con el PP para renovar los órganos constitucionales

Sánchez ha agradecido al PP que haya llegado a un acuerdo con el PSOE para renovar cuatro órganos constitucionales pero le ha pedido que haga un "esfuerzo" para desbloquear también el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para "cumplir con la legalidad". El PSOE y el PP han abierto la puerta a pactar la renovación de la cúpula del Poder Judicial después de que hayan cerrado este jueves un acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos.

Sánchez ha agradecido al PP que haya pactado la renovación de cuatro órganos pero cree que "no tiene sentido" que no se haga lo mismo con el CGPJ "porque estamos hablando de cumplir con la legalidad".

"No puede ser que el PP considere que la Constitución se aplica conforme le vaya bien a él o no. Si han permitido el desbloqueo de forma tan rápida (de cuatro órganos) hagan un esfuerzo (con el CGPJ) porque los jueces lo merecen", ha añadido. El presidente, que ha destacado la importancia de tener "instituciones sólidas", ha lamentado "la sinrazón del bloqueo" del órgano de gobierno de los jueces, y ha reclamado al PP que no haga uso de una "legalidad ventajista" al no renovarlo.

Preguntado si cree que la renovación de este órgano está cerca, ha respondido que le gustaría pensar que sí porque los jueces "se merecen un órgano de gobierno renovado y plenamente capacitado para desplegar todas sus competencias".

Sobre la posibilidad de cambiar el sistema de elección de los integrantes del CGPJ, en atención a la demanda del PP para que los jueces elijan a los jueces, ha dicho que esto ya ocurre porque el Parlamento vota integrantes que son propuestos por "asociaciones de jueces o un determinado número de jueces que avala a candidatura de sus colegas", un sistema "que ha funcionado en estos años". Además, ha advertido al PP de que no tiene mayoría parlamentaria para conseguir un cambio en la forma de elección y en política "es importante saber ganar y perder".

Sánchez evita pronunciarse sobre el caso Ghali

Pedro Sánchez, ha evitado aclarar si fue él quien autorizó la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y ha insistido en que el Ejecutivo "cumplió a rajatabla con la legalidad democrática". "Hicimos lo que hicimos y lo hicimos bien", ha remachado, mostrando su confianza en que la Justicia les "dé la razón". Sánchez se ha escudado en que este asunto está 'sub iudice' para no responder a la pregunta de si fue él quien dio la orden para que Ghali pudiera entrar en el país. "No debo pronunciarme al respecto", ha esgrimido.

En este contexto, ha insistido en que su estancia en España se debió a "razones humanitarias", recalcando que estaba "a punto de fallecer" y que se solicitó ayuda para "ayudarle a sobrevivir y sortear el Covid".