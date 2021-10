Más del 60% de las personas sin vacunar de covid en Canarias son extranjeros

La vacunación en Canarias se ha estancado. Se han inoculado 3.136.654 dosis de vacunas contra la covid a la población diana, aunque tan solo el 83,21% tiene la pauta completa. Begoña Reyero, la enfermera coordinadora de la Estrategia de Vacunación contra la covid-19 en Canarias, ha pasado por COPE Gran Canaria y ha apuntado a que la gran mayoría de las personas que no se han vacunado son extranjeros.

La enfermera coordinadora apunta a que los ritmos de vacunación en todas las Comunidades Autónomas son mucho más lentos, ya que quedan menos personas que vacunar. El caso de Canarias tiene una particularidad y es que es una región de tránsito. Esto quiere decir que hay muchas personas que tienen su segunda residencia en las islas y están registradas en la campaña vacunal.

Begoña Reyero: “Tenemos una población extranjera que nos cuenta en estos datos, pero ahora misma no están recibiendo ese registro. Hay factores que a veces los datos no encajan o no lo reflejan con la idiosincrasia que tenemos en la realidad”.

La enfermera coordinadora asegura que tras analizar los datos de la población que hay censada en las islas, no han podido localizar a muchos extranjeros que residen actualmente en otros países para que vayan a vacunarse. Es por eso que todavía hay un porcentaje de personas que pueden recibir la vacuna y no han acudido a que se la inoculen.

Begoña Reyero: “Realmente nosotros estamos en una comunidad autónoma que hay mucho tránsito, porque tenemos mucha población extranjera que nos cuantifica y aparecen como no vacunado. Por eso, ahora estamos haciendo una estrategia de localización o al menos un registro en otros países”.

Según señala la enfermera coordinadora, este y otros factores determinan dicho ritmo de vacunación en las islas. Es por eso que según Begoña Reyero deben seguir analizando los datos con “toda nuestra población censada. Estamos trabajando con todas las personas que no estamos localizando y estimamos que esas coberturas vacunales serán mayores”.

UN 5% SE RESISTE A VACUNARSE CONTRA LA COVID

Begoña Reyero dice que “todavía existen personas en el archipiélago que no quieren recibir ninguna vacuna, aunque yo siempre he defendido que Canarias es una población de una vacunación y coberturas vacunales bastantes buenas”.

“Nosotros seguimos estimando esa resistencia a la vacunación entre un tres y un cinco por ciento. Un tres por ciento de puros, que no quiere optar a ninguna vacuna y ese dos por ciento que no se ha incluido en esa vacuna específica del covid. Tenemos distintas tipologías de resistencia a la vacuna: hay gente que se niega y hay otra que no quiere vacunarse del covid por dudas o cautela”, aseveró en COPE Gran Canaria.

En cuanto a las cifras que manejan desde Sanidad, la coordinadora de vacunación considera que el porcentaje de negacionistas en Canarias no es mayor que el que ha apuntado en nuestros micrófonos.

Begoña Reyero: “No pensamos que ese porcentaje sea mayor y por eso seguimos investigando qué está pasando con esa cantidad de gente que no ha venido a vacunarse. Lo que creemos es que muchas de esas personas es que no están en nuestra comunidad autónoma viviendo.

Destaca que “si en los informes de registro hay cambios y se determina que si las personas que intentan localizar ya han recibido dicha vacuna la nueva cifra de vacunación sería de un 92%”.

Begoña Reyero: “Calculamos que una nueva cifra de vacunación podría ser de un 92%. Hay que seguir apostando por realizar esas llamadas telefónicas captando a aquellos que no se hayan vacunado o que no tengamos ningún registro de vacunación. También hay que seguir realizando informes de localización de los que se encuentran censado en Canarias, por eso ya nos hemos puesto en contacto con el consulado para localizar a esas personas”.